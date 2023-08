Viola Davis posta foto ao lado de Léa Garcia e homenageia atriz

A atriz norte-americana Viola Davis homenageou a também atriz Léa Garcia, que morreu na terça-feira (15), aos 90 anos. No Instagram, a estrela de A Mulher Rei postou uma foto ao lado da veterana. “Foi uma honra ter te conhecido, Dona Léa. Obrigado por todas as contribuições. Descanse bem”, escreveu na legenda, referindo-se à visita que fez ao Brasil para lançar A Mulher Rei.

Léa Garcia morreu na madrugada de terça, após sofrer um infarto. Ela chegou a ser levada ao Hospital Arcanjo São Miguel, mas não resistiu. A atriz estava em Gramado, no Rio Grande do Sul, onde seria homenageada no festival de cinema pelo conjunto da obra.