Vítima de Spacey diz que ator ria após agressões sexuais e o chama de 'predador' em tribunal

Uma das vítimas do ator Kevin Spacey deu um depoimento sobre o caso que envolve agressões sexuais que teriam sido cometidas pelo ator entre 2001 e 2013 nesta segunda-feira, 3, em Londres. O artista é acusado de 12 assédios contra quatro homens Ele nega as denúncias.



O denunciante, que não foi identificado por conta das leis britânicas, chegou a comparar Spacey ao personagem interpretado por ele no filme Se7en - Os Sete Crimes Capitais, de 1995, conforme informações da Variety. No longa, o ator interpreta um serial killer que comete crimes inspirados nos sete pecados capitais.