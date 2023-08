Viva Caetano! Cantor completa 81 anos e recebe homenagens de amigos

"Me deixa viver". Já dizia a música do cantor Caetano Veloso, que está completando 81 anos nesta segunda-feira (7). Ele, que já viveu muito e pretende continuar desfrutando ainda mais, ganhou homenagens de amigos.



Famosos que, além de serem colegas de trabalho, também fazem parte da vida pessoal do cantor que é idolatrado há décadas por seus fãs. Nas redes sociais, o músico recebeu celebrações dos amigos.



A jornalista Andréia Sadi, da Globo News, aprovitou para escrever o quanto ela é fã do cantor e que o artista permanece na sua playlist diária.