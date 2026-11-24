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Vivadança volta em novo formato

Festival se reinventa como plataforma com programação contínua de eventos ao longo do ano

Doris Miranda

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 05:00

Espetáculo QR CORPO Crédito: Tainá Melo

Um dos projetos mais longevos do país, o Vivadança volta à cena para marcar o ciclo de reinauguração do Teatro Vila Velha. Criado em 2007 pela coreógrafa, curadora artística e diretora de projetos, Cristina Castro, com o nome de Mês da Dança no Vila, o Vivadança Festival Internacional agora se redimensiona e retorna ao palco do espaço como Vivadança Plataforma Internacional. As atividades acontecem até dia 29, Dia Internacional da Dança.

Rompendo com as fronteiras do calendário tradicional, o projeto abandona o formato restrito ao mês da dança, em abril, e se reinventa como uma plataforma com programação contínua ao longo de todo o ano. O evento de lançamento oficial será na quinta (26), às 19h, na sala principal do Vila, com o espetáculo 7 Léguas, do dançarino, ator e coreógrafo Ariel Ribeiro.

A programação segue com o workshop de CapoeiraVogue com Puma Camillê (SP); a oficina de dança contemporânea Do Gesto Tradicional à Criação Cênica, com o coreógrafo colombiano Eduard Mar; a Batalha de Breaking e All Style Hip Hop Consciência; e o espetáculo-instalação QR CORPO com a Anti Status Quo Companhia de Dança (Brasília).

Vivadança Plataforma Internacional 1 de 4

Novo horizonte

Essa evolução dá novo fôlego à vanguarda artística cultivada pelo Vila e pela diretora, curadora e coreógrafa Cristina Castro. É o desdobramento natural de uma trajetória iniciada em 1998 com o Núcleo Viladança e potencializada desde 2007 pela criação do festival, reafirmando o compromisso de manter o corpo, o movimento e a arte em constante ebulição.

Toda a bagagem construída ao longo de anos em intercâmbios, formações, debates, espetáculos, residências artísticas e ações de mercado — que já conectaram criadores de 56 países — ganha agora um novo horizonte.

“O hiato que atravessamos com o Vivadança nos ensinou a escutar o tempo. Não o tempo que urge, mas o tempo que gesta: de tatear, errar, acertar e, sobretudo, nos reconectar. Um convite ao respiro e à dilatação do olhar. É hora de sintonizar com o agora da dança contemporânea, cruzando fronteiras com a tecnologia e novas urgências do mundo. Este novo Vivadança desperta com outro pulso, abraçando a poesia visual, a instalação performática, entre outras linguagens, fortalecendo laços culturais do Sul Global”, reflete Cristina Castro.

Essa nova fase já nasce com um encontro vibrante entre Brasil e Colômbia, em parceria com o renomado Centro de Danza y Coreografía del Valle del Cauca La Licorera. Durante uma semana intensa de trocas, as fronteiras se dissolvem por meio do movimento: o dançarino e coreógrafo baiano Negrizu desembarca em Cali para ministrar uma oficina de dança afro, enquanto o coreógrafo colombiano Eduard Mar cruza o continente rumo a Salvador, onde conduz uma imersão de dança contemporânea no histórico palco do Vila.

Difusão

A plataforma amplia sua atuação e coloca a Bahia na rota internacional de promoção e difusão da dança. Na programação espetáculos nacionais e internacionais, mostras, exposições, projetos em parcerias com centros internacionais, networking entre artistas e programadores e conteúdos virtuais e presenciais em diferentes palcos da cidade e em plataformas virtuais.

Desde sua criação o festival já realizou programação nos Estados da Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais e Espírito Santo, somando ao longo desse tempo um total de 248 espetáculos e artistas provenientes de 56 países.

Sete Léguas e oficinas

Primeiro espetáculo da programação, 7 Léguas é um solo performance visual criado e dirigido pelo ator, dançarino, diretor e coreógrafo Ariel Ribeiro, com dramaturgia criada a partir da sua pesquisa intitulada Zootomia.

O espetáculo retrata as condições sensíveis, brutas e abstratas humanas em relação a uma realidade em que o ser humano tem se tornado a espécie predadora da sua própria espécie. O trabalho traz uma cosmovisão ecossistêmica para refletir o sentido primário da vida, em que o ser humano não é descolado desse organismo.

Ariel Ribeiro desenvolve uma pesquisa autoral de dramaturgia do corpo que investiga a animalidade, os instintos, o movimento e a imaginação como dispositivos de criação cênica. Como diretor e dramaturgo, assinou a direção das obras Falange, no Museu de Arte da Bahia; Òkòtó, além de Brás/Bresser, em parceria com a SP Escola Superior de Teatro; e Felizarda, no Teatro da USP, onde desenvolveu dramaturgia corporal e direção de movimento.

A programação do Vivadança inclui ainda um workshop e uma oficina. Puma Camillê conduz o Workshop de CapoeiraVogue e o coreógrafo colombiano Eduard Mar conduz a oficina Do Gesto Tradicional à Criação Cênica.

Outros destaques são a Batalha de Breaking e All Style Hip Hop Consciência, idealizado e conduzido por Ananias e Thina Reis; e o espetáculo-instalação QR CORPO, com a Anti Status Quo Companhia de Dança. Na montagem, criado e dirigido por Luciana Lara, QR codes são fixados nos corpos dos bailarinos e podem ser escaneados pelo público, que acessa os vídeos em seus próprios celulares.