Vizinha invade casa de Charlie Sheen e tenta estrangular ator, diz site

Uma mulher invadiu a casa do ator Charlie Sheen e tentou estrangular o ator, na última quarta-feira (20), em Los Angeles. Segundo o site TMZ, ela tem 47 anos e é vizinha do astro. A polícia informou que a mulher forçou a entrada na casa de Sheen e o atacou quando ele abriu a porta após ouvir uma batida, chegando até a rasgar sua camisa.



Após o ataque, a vizinha teria voltado para casa. Charlie chamou a polícia. Ainda de acordo com o TMZ, os paramédicos foram até o local, mas o astro de "Two And a Half Men" não precisou ser levado para o hospital.