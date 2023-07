Vocalista de Oh Polêmico desmaia após show na Bahia

O cantor Deivison, da banda Oh Polêmico, desmaiou logo após um show na cidade de Laje, e foi internado, nesse domingo (2). A informação foi divulgada pelo perfil oficial da banda.



Por causa do mal estar, a apresentação da banda que estava prevista para a cidade de Aurelino Leal teve que ser desmarcada. Deivison chegou a ser atendido por uma equipe do Samu, mas precisou ser transferido para um hospital para ter um diagnóstico, segundo comunicado divulgado pela banda. "A A5 Produções que gerencia a carreira do artista agradece a preocupação e o carinho de todos e assim que tiver maiores informações divulgará nas páginas oficiais da banda", diz a nota.