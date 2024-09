ARNEL PINEDA

Vocalista do Journey fala em sair da banda após críticas sobre Rock in Rio: ‘Estou sofrendo’

Arnel Pineda publicou desabafo nas redes sociais

Da Redação

Publicado em 22 de setembro de 2024 às 20:28

Arnel Pineda, vocalista do Journey Crédito: Reprodução/Globo

O cantor e compositor Arnel Pineda, vocalista da banda Journey disse pode deixar a banda após a apresentação do Rock in Rio ser alvo de críticas. Nas redes sociais, o artista afirmou que está “ciente” dos erros cometidos no último domingo (15).

"Ninguém mais do que eu neste mundo se sente tão devastado com isso", escreveu Pineda. "É realmente incrível como mil coisas certas que você fez serão esquecidas só por causa disso... e de todos os lugares, é no Rock In Rio".

"Mentalmente e emocionalmente, eu já sofri, e ainda estou sofrendo... mas vou ficar bem", continuou.

Ainda na publicação, feita no Instagram, o vocalista falou que pode deixar a banda caso os fãs pedissem. "Estou oferecendo a vocês uma chance agora (especialmente aqueles que me odiaram e nunca gostaram de mim desde o começo) para simplesmente escrever 'Fique' ou 'Saia' aqui", escreveu.