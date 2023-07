'Vocês não são ninguém', dispara Piqué após público chamar por Shakira

Parece que a traição de Gerard Piqué com a ex-esposa, Shakira, ainda está bem fresca na cabeça das pessoas. Isso porque, quase seis meses após a separação, o jogador ainda enfrenta provocações dos fãs da famosa.



No último sábado (26), durante uma passagem por um evento em Madrid, na Espanha, o atleta recebeu vaias, ironias e risadas do público que estava no local, além dos fãs que começaram a gritar pelo nome da ex-companheira de Piqué, com quem ele ficou 11 anos e a traiu.