Wagner Tiso abre programação do Tamar Cultural de setembro

Dudu Lima e Wagner Tiso. Crédito: divulgação

A partir do próximo sábado (16), Praia do Forte recebe mais uma rodada de eventos do TAMAR Cultural 2023, começando por uma noite em homenagem à música instrumental brasileira, com o show do compositor mineiro Dudu Lima, reconhecido como um dos maiores contrabaixistas da atualidade, e seu convidado especial Wagner Tiso.



O espetáculo Dudu Lima convida Wagner Tiso começa às 20h e é uma homenagem aos 60 anos de carreira de Tiso como pianista, compositor de formação erudita, arranjador e maestro. A abertura da noite será com a banda Tamaravilhoso e convidados. A edição 2023 do TAMAR Cultural - projeto de dinamização dos espaços do Projeto Tamar no Brasil - acontece via Lei de Incentivo à Cultura com patrocínio da Braskem e da Unigel, realização da Trevo Produções, Projeto Tamar, Ministério da Cultura e Governo Federal União e Reconstrução.

Outra atração de peso será a exposição A Arte Salva, que tem início no dia 21 de setembro (quinta-feira), também no Centro de Visitantes de Praia do Forte, e vai até 22 de outubro. Entre outros materiais, a instalação do artista paulistano Eduardo Srur utiliza redes fantasma coletadas do mar, que representam hoje uma das maiores ameaças à vida das tartarugas marinhas no Brasil, uma vez que as espécies são capturadas por esse artefato de pesca abandonado no mar e acabam morrendo sem conseguir se soltar.

Também integram a mostra boias salva-vidas originais de uma obra colaborativa realizada em Brasília, em 2011, quando dezenas de pessoas lançaram 360 unidades no espelho d’água em frente ao parlamento, propondo o resgate da consciência cívica e da percepção humana Nos dias 22 e 23 de setembro, o artista conduzirá oficinas abertas ao público, das 15h às 16h, que demonstram como é possível utilizar a arte sustentável para transformar realidades através da reciclagem de plástico, gerando novos produtos ao vivo.

Ainda neste fim de semana, na sexta (15) e no sábado (16), o público também poderá participar gratuitamente da Oficina de Arte e Reciclagem, enquanto estudantes de escolas públicas da região mais uma vez serão contemplados com a Oficina de Musicalização a partir de materiais recicláveis. A Oficina de Musicalização utilizará garrafas pets, cabides plásticos, tampinhas, papelão, embalagens plásticas, tendo como coordenador o rapper, produtor musical e educador Nagô Beets e acontece na sexta, às 9h30 e às 14h30. Já no sábado, interessados de 8 a 18 anos poderão participar gratuitamente da Oficina de Arte e Reciclagem com o duo ZalinDmun, formado pelos artistas Eduardo Rodrigues e Zana Nacola, que vêm deixando suas pegadas de arte poética da região portuária de Salvador ao litoral norte baiano