Websérie retrata o cotidiano de mulheres negras que trabalham na Avenida Sete

Serão três episódios disponibilizados na internet

Carol Neves

Publicado em 11 de abril de 2025 às 12:45

Nalvinha é uma das personagens da websérie Crédito: Dante Boaventura/Divulgação

O cotidiano pulsante da Avenida Sete de Setembro, uma das mais tradicionais e movimentadas vias de Salvador, ganha novos contornos na websérie "Na Avenida 7", que estreia nos dias 14, 15 e 16 de abril. A produção mergulha nas experiências de trabalho vividas nesse espaço urbano, com foco na força e na sensibilidade de quem faz a cidade acontecer diariamente.>

A série é composta por três episódios, cada um centrado na história de uma mulher negra soteropolitana: Edna, Nalvinha e Lívia. A partir de suas vozes, o público é convidado a refletir sobre as relações entre trabalho, identidade e pertencimento no contexto da Avenida 7. Suas vivências revelam uma Salvador que resiste, sonha e se reinventa por meio de trajetórias muitas vezes invisibilizadas.>

Dirigida pelo documentarista baiano Leo Veneza, a obra dá continuidade à sua proposta de valorizar personagens que raramente ocupam as telas do audiovisual. “Como na série 'Feirantes da Baía', busco apresentar com sensibilidade pessoas que constroem a alma da cidade, mas que raramente têm espaço para contar suas histórias nas telas”, afirma o diretor.>

A exibição dos episódios será realizada sempre às 19h30, nos perfis oficiais do projeto no Instagram (@navenida7) e no YouTube. A iniciativa também conta com o apoio da página @Salvadorparaomundo, que amplia a visibilidade dessas narrativas junto a um público mais diverso.>

A ideia de desenvolver a série partiu das memórias da idealizadora Catarina Teles, que guarda lembranças afetivas das idas com a família à Avenida Sete. “Quis unir essa vivência pessoal a uma das minhas grandes inquietações: entender como as pessoas se relacionam com o trabalho. 'Na Avenida 7' é esse encontro entre memória, pesquisa e escuta sensível”, explica Catarina.>

A produção é fruto de uma colaboração entre o Núcleo de Audiovisual do #QuilomboDiMaria e a TRINTAE3 Conteúdos. O projeto tem apoio financeiro da Secretaria de Cultura da Bahia e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Paulo Gustavo. >

SERVIÇO>

O que?>

Estreia da websérie Na Avenida 7 Quando?>

Dias 14, 15 e 16 de abril, com um episódio por dia, sempre às 19h30.>

Onde?>