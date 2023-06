Whindersson Nunes revela preconceito sofrido na Europa: 'Meio estranho'

Whindersson Nunes tatuagem no rosto. Crédito: Redes sociais

O humorista Whindersson Nunes, de 28 anos, está na Irlanda, na Europa, para se preparar para a próxima luta de boxe. No entanto, o artista tem recebido olhares estranhos dos irlandeses, que não estão acostumados com pessoas muito tatuadas.



No Twitter neste domingo (18), o comediante comentou que tatuagem no rosto não é bem-visto na Irlanda, e que as pessoas nativas associam o desenho na região da face a um criminoso.



"Tatuagem no rosto aqui na Irlanda é meio estranho, eu entro numa loja para comprar, sei lá, um brinco, e fica todo mundo com uma cara de 'quem deixou esse rapaz sem tornozeleira entrar aqui'", comentou o artista.

Nos comentários, os fãs comentaram que as tatuagens no rosto não são bem vistas em nenhum lugar do mundo, até no Brasil. "E você acha que aqui no Brasil é tranquilo?", comentou uma internauta. "Desde quando é tranquilo aqui no país? Você fica com cara de noia", brincou outro seguidor.

Whindersson tem tatuado no rosto uma lágrima, um chapéu de cangaceiro e a frase "live like a warrior" (viva como um guerreiro, em tradução livre). Além delas, o humorista também desenhou uma cruz com a frase "Bom Jesus".

De passagem pela Irlanda, Whindersson está se preparando para competir em um campeonato internacional de boxe amor com diversas personalidades do ramo, como o King Kenny, youtuber inglês conhecido na Europa.