Xanddy recebe Péricles e Dilsinho na primeira edição de 'A Melhor Segunda'

A festa "A Melhor Segunda​" já tem data de estreia: dia 8 de janeiro. Xanddy Harmonia vai receber no seu primeiro ensaio pré-carnavalesco da temporada os cantores Péricles e Dilsinho, seus parceiros na música “O Maior Amor do Mundo”, presente no álbum recém lançado, Xanddy Harmonia — Nascendo de Novo.



A segunda edição da festa privada será dia 22 de janeiro. O evento será realizado na Arena Fonte Nova e os ingressos ficam disponíveis a partir desta quinta-feira (23), às 18h, no Balcões de Ingresso, Pida!, Ingressos Bahia, Grupo Onda e ingresse.com.