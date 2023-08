Xande leva Caetano com carinho pra roda de samba

Lançado no início do mês, o álbum Xande Canta Caetano, além de fazer o homenageado chorar, conquistou dois grandes feitos: alcançou o topo do Spotify - ocupando a nona posição no ranking mundial dos álbuns estreantes no final de semana - e ficou entre entre os 200 mais ouvidos no Brasil na mesma plataforma. Já foram mais de 3 milhões de audições.



Os números vão traduzindo a empolgação geral com este projeto ao mesmo tempo delicado e envolvente - que se lança no desafio de reler músicas tão conhecidas, marcantes e já regravadas como Luz do Sol, Tigresa, Gente, Lua de São Jorge e Alegria, Alegria. Desafio porque mexer com um repertório tão afetivo - para o próximo sambista - é correr o risco de ficar na homenagem pela homenagem.