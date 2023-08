XIX Enecult discute políticas culturais após recriação do MinC e novas leis de financiamento

Maria Marighella -Funarte; Juca Ferreira - BNDES/economia criativa; Carmen Luz - pesquisadora . Crédito: Divulgação/Enecult 2023

Com foco no diálogo sobre as políticas públicas culturais necessárias ao atual contexto brasileiro, o Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (Enecult) chega a sua 19ª edição com o tema “Culturas para o novo Brasil”. A ser realizado entre os dias 23 e 25 de agosto, a edição é a primeira após a recriação do Ministério da Cultura e, consequentemente, da regulamentação das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, constituídas como os principais pilares de investimento público no setor atualmente.

Sophia Rocha, professora da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e coordenadora do XIX Enecult, destaca dois pontos essenciais ao atual debate sobre a cultura: a execução das leis Aldir e Blanc Paulo Gustavo, de forma a garantir que chegue a todos os territórios brasileiros, assim como a ampliação do debate e da compreensão da cultura enquanto direito. Ambos serão contemplados na programação. Abertas ao público de forma gratuita, as atividades ocorrerão na Reitoria da UFBA e no Goethe-Institut Salvador-Bahia. As ações também serão integralmente transmitidas online no canal do Enecult no Youtube (youtube.com/enecult).

“O tema desse ano foi escolhido justamente por conta desse contexto que a gente vive com essa recriação do Ministério da Cultura, o retorno da democracia no país. Sobrevivemos a tudo isso, mas tem muito trabalho a ser feito. Trabalho de reconstrução e um contexto de um novo Brasil. Não é o mesmo Brasil de 10 anos atrás. Isso requer muita atenção, muita observação, muito estudo, muito debate”, destaca.

A programação reunirá pesquisadores, agentes públicos das esferas municipal, estadual e federal, especialistas, além de representantes da secretária Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do BNDES e mais. A mesa de abertura do evento contará com nomes como Paulo Miguez, reitor da Ufba; Maria Marighella, presidente da Funarte; Bruno Monteiro (Secult-BA); Pedro Tourinho (Secult-SSA); Albino Rubim (Cult) e representantes do IHAC e do Pós-Cultura.

As mesas temáticas trazem temas como democracia e disputas ideológicas; políticas para as artes; desafios para o patrimônio cultural; formação em cultura etc. Grade contempla ainda o lançamento de 11 livros de autores brasileiros e homenagens a Guido Araújo, Roland Schaffner e Orlando Senna.

“A cultura é um direito universal, é um direito humano de todo cidadão, de toda cidadã, não importa a idade, não importa o sexo ou localidade”, destaca Sophia.

Para quem deseja receber certificado de participação, a inscrição pode ser feita até 23 de agosto no site enecult.ufba.br. O investimento é de R$ 40 (estudantes de graduação), R$ 50 (estudantes de pós-graduação) e R$ 60 (profissionais/professores).

Criado em 2004, o Enecult é realizado pelo Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (CULT), que integra o Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (IHAC) da UFBA, em parceria com a Edufba e o Goethe-Institut Salvador-Bahia. Esta ação conta com o apoio do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura, e do Governo Federal, através do Ministério da Cultura.

Serviço

O que: XIX Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (Enecult)

Quando: 23 a 25 de agosto de 2023 (quarta a sexta-feira)

Quanto: Aberto ao público

Transmissões online: YouTube (youtube.com/enecult)