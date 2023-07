Xuxa anuncia encontro com Angélica e Eliana no Criança Esperança

Quem foi criança entre os anos 1980 e 1990 vai poder reviver a infância e assistir um momento icônico: o encontro entre Xuxa, Eliana e Angélica, que estarão juntas no Criança Esperança. O programa vai ao ar no dia 7 de agosto.



A novidade foi anunciada durante uma reportagem do Jornal Nacional, nessa quinta-feira (13). Xuxa, que lançou um documentário sobre sua carreira no Globoplay, contou sobre voltar ao Criança Esperança.