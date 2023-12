Xuxa chora e pede desculpas 'às crianças traumatizadas' pelas coisas que fez

Xuxa chorou durante sua participação na CCXP nesta quinta-feira, 30. A apresentadora pediu desculpas por traumas que ela possa ter causado durante a infância dos fãs. Durante seu bate-papo com Tati Machado, ela ficou envergonhada ao ver o vídeo que gerou o meme "aham, Cláudia, senta lá". Após a exibição, ela disse: "Peço desculpas às crianças que estão traumatizadas pelas coisas que fiz. Eu era louca, não era por maldade. Eu era despreparada, ninguém me disse o que eu podia fazer ou não."

Além disso, Xuxa comentou sobre a repercussão de seu documentário no Globoplay. "As pessoas achavam que eu não tomava banho, ia ao banheiro, soltava pum... Mas o documentário fez as pessoas verem que sou humana. A minha relação com o meu público sempre foi de muita verdade."