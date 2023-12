Xuxa diz que usa vibradores com Junno: 'Gosto de um que suga e treme'

Crédito: Reprodução

A apresentadora Xuxa, com 60 anos, abriu o jogo sobre o uso de vibradores e outros brinquedos sexuais durante as relações com o marido, Junno Andrade. O cantor se refere aos apetrechos como "companheiros".



"Eu sou adepta dos toys, adoro e compro muito", contou ao jornal O Globo. "Tenho amigos que, quando viajam, me avisam o que saiu de novo e eu digo para trazer. Gosto de um que suga e treme ao mesmo tempo. É maravilhoso."



"O Ju, quando a gente viaja, já fala: 'Pegou os meus companheiros?' (risos). Ele é muito cabeça aberta, evoluído", avaliou a apresentadora. "Estamos juntos há 11 anos. Uso com ele e sozinha. Às vezes, acabamos de transar, e o Ju fala para eu pegar meu brinquedinho."

Xuxa disse que essa liberdade no sexo é algo recente. "Demorei um pouco para me conhecer, me descobri usando o chuveiro", lembrou. "Acho que todas as filhas deveriam dar vibradores para as mães."