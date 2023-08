Xuxa fala sobre como foi perder a virgindade com Pelé: 'Engraçado'

No último episódio de "Xuxa, o documentário", a Rainha dos Baixinhos deu detalhes sobre como foi sua primeira vez. Ela revelou que perdeu a virgindade com Pelé e diz que achou engraçado.



Com 17 anos, ela conheceu Pelé, ele então com 41. Os dois se aproximaram, mas só foram namorar um tempo depois. "A gente começou a namorar, e ele foi realmente o primeiro cara com quem eu transei legal, assim, na cama, vi o que era. Achei engraçado poder ver de perto tudo."