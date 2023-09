Xuxa ganhará série abordando auge da carreira após rompimento com Marlene Matos

Após o sucesso de, "Xuxa, O Documentário", produzido pela Globoplay, a artista deve ganhar uma série abordando sua carreira. De acordo com a coluna Play, do jornal O Globo, a obra já começou a ser produzida e deve se chamar "Rainha".



Segundo a coluna, a nova produção, também feita pelo Globoplay, terá oito episódios e pretende mostrar momentos da vida da Rainha dos Baixinhos dos anos 1980 até 2000, quando que ela rompeu com sua ex-empresária, Marlene Mattos.