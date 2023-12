Xuxa pede desculpas às crianças: ‘Traumatizadas pelo que eu fazia’

Com 40 anos de carreira como “Rainha dos Baixinhos”, Xuxa pediu desculpas às crianças que a acompanharam no período de seus programas nas décadas de 1980 e 1990. Em discurso no Comic Con Experience (CCXP) 2023, que é um dos maiores eventos de cultura pop do mundo, a apresentadora chorou ao relembrar seu comportamento com as crianças na época.



Durante sua participação, foi exibido um compilado de vídeos de “memes” da apresentadora no tratamento com os baixinhos, no entanto, Xuxa ficou envergonhada e lamentou: “Desculpas às crianças que estão traumatizadas pelas coisas que eu fazia. Eu era louca, não era por mal [...] Eu era despreparada, ninguém me disse o que eu poderia fazer ou não", comentou a apresentadora.