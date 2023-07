Yuri Marçal faz show neste fim de semana em Salvador

O comediante carioca Yuri Marçal traz seu humor característico de volta aos palcos em seu mais novo show Nem se Minha Vida Dependesse Disso; no Teatro Jorge Amado, neste sábado (5), às 20h, e no domingo (6), às 19h.



Após o enorme sucesso de bilheteria em sua mais recente turnê, nesta continuação do show anterior, o humorista embarca numa viagem por histórias divertidas e completamente únicas que passou na vida.



Em um papo sincero sobre sentimento e afeto, Yuri fala sobre as dificuldades de se relacionar com outras pessoas desde a infância até a fase adulta em um espetáculo que proporciona muita risada, mas que também emociona a plateia.