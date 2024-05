SALVADOR

Zé Lezin comemora 40 anos de carreira com novo espetáculo; assinantes do Clube Correio têm 40% de desconto

Humorista faz sucesso por onde passa

Da Redação

Publicado em 1 de maio de 2024 às 12:44

Zé Lezin Crédito: Divulgação

Um dos maiores recordistas de público no Nordeste, o humorista Zé Lezin, retorna a Salvador, para comemorar 40 anos de sua vitoriosa carreira em um novo show. O espetáculo Zé Lezin – 40 Anos de Humor, acontece nos dias 04 e 05 de maio (sábado e domingo), às 20h, no Teatro Jorge Amado. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pela internet através do site da Sympla ; assinantes do Clube Correio têm 40% de desconto

No novo show, além de histórias e causos, de sua longa caminhada de sucesso por todo o país, ele vai reeditar as piadas que o consagraram ao longo desses anos, sempre com muito bom humor e leveza, característica deste “matuto” que é recorde de bilheteria.

Por onde passa ele encanta a todos com seu jeito simples de contar e brincar com as situações cotidianas da vida, retratando em seus personagens, fatos e estórias que se parecem com qualquer um que estiver na plateia, arrancando gargalhadas até do espectador mais recatado. “Não tem mistério no que faço. Na verdade, é porque faço com amor, com um carinho enorme pelas pessoas que acompanham minha carreira desde o início e pelos novos fãs do matuto”, diz o humorista.

Nairon Barreto, que dá vida ao personagem, afirma que procura tomar um banho de cultura popular para se inspirar. “Tem gente que pensa que a criação do personagem Zé Lezin e os repertórios que venho apresentando há décadas, não passam de uma brincadeira, mas se enganam. Procuro tomar um banho de cultura popular para me inspirar. Deixo claro nos shows que o matuto é uma pessoa altamente consciente e que o forte da piada não está na pimenta, está no enredo, e eu não me considero um piadista, eu conto causos”, afirma o humorista.

O sucesso do Zé Lezin ultrapassou as fronteiras regionais, lotando teatros e outros espaços, em diversas cidades do Norte ao Sul do país. Em uma parceria de muito sucesso com Chico Anysio, Lezin teve seu trabalho admirado pelo comediante e uma participação que fez história na Escolinha do Professor Raymundo. “São quatro décadas de uma marca importante, sem que o público demonstre estar saturado do matuto. É um caso de amor recíproco”, define.

SERVIÇO:

O QUÊ: Zé Lezin – 40 Anos de Humor

QUANDO: 04 e 05 de maio (Sábado e Domingo), às 20h

ONDE: Teatro Jorge Amado

VALOR: R$100,00 (inteira) e R$50,00 (meia)

VENDAS: Sympla e bilheteria do teatro

DURAÇÃO: 60min

CLASSIFICAÇÃO: 14 anos