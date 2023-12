Zezé Di Camargo briga na Justiça após ser condenado a pagar dívida de contas de água

O cantor Zezé Di Camargo está brigando na Justiça com a Saneago, empresa de saneamento do Estado de Goiás, por uma dívida de R$ 17 mil referentes a contas de água e esgoto de um imóvel de Goiânia que não teriam sido pagas pelo artista. O Estadão teve acesso à decisão do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), que condenou o cantor a pagar os valores em atraso das contas de julho de 1994 a novembro de 2004.



A reportagem tentou contato com a Saneago, mas não teve retorno.