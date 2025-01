PATERNIDADE

Zezé Di Camargo revela que enfrentou processo doloroso para ter filha após vasectomia

Cantor já é pai de 3 filhos, além de Clara

Zezé di Camargo revelou que passou por um processo doloroso para conseguir ter uma filha depois de fazer a cirurgia de vasectomia. Durante participação no programa “Domingão do Huck”, o cantor revelou detalhes do tratamento que realizou para ser pai novamente.