Governança para a transformação

Palestras de abertura do III ESG Fórum tiveram o prefeito de Salvador, Bruno Reis, o governador do Pará, Helder Barbalho, o cofundador da Cufa, Preto Zezé e a cantora Daniela Mercury



Publicado em 31 de maio de 2024 às 06:50

O Prefeito Bruno Reis anunciou medidas para reforçar a sustentabilidade em Salvador Crédito: Lucas Leawry/CORREIO

Em se tratando de ESG, uma governança de excelência é crucial para se colocar em prática os aspectos ambiental e social que também integram o conceito da sigla. Foi justamente sobre estas temáticas que as palestras de abertura do III ESG Fórum Salvador se debruçaram na noite do dia 22 de maio, no Porto Salvador Eventos.

O prefeito Bruno Reis (UB) aproveitou a ocasião para anunciar que encaminhará cinco projetos de lei relacionados ao ESG à Câmara de Vereadores. Entre eles, destaca-se a Política Nacional de Mudanças do Clima, que prevê tornar Salvador uma cidade carbono zero até 2049, quando a cidade completará 500 anos.

Em sua palestra, o gestor municipal também afirmou que editará um decreto para migrar a frota de veículos da prefeitura (atualmente movida à combustão) para o uso exclusivo de etanol. Além disso, informou que pedirá o financiamento de mais novos 94 ônibus elétricos, o que tornará a capital baiana a segunda cidade brasileira com mais coletivos deste tipo, atrás apenas de São Paulo.

“A Salvador do futuro que tem ESG é uma Salvador onde a gente tenha desenvolvimento econômico, com preservação do meio ambiente, garantindo um crescimento sustentável, um equilíbrio onde todos possam viver de forma harmonizada”, destacou o prefeito.

Helder Barbalho, governador anfitrião da COP30: “Não há muro para a crise ambiental” Crédito: Lucas Leawry/CORREIO

COP amazônica

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), compartilhou com o público suas expectativas para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém, em 2025. Em 2020, o governo paraense lançou o Plano Estadual de Bioeconomia, o primeiro do tipo elaborado por um ente público no Brasil.

“Não há muro para a crise ambiental. Não há crise ambiental de esquerda, direita ou centro. Há um problema gravíssimo que nós estamos vivenciando no Rio Grande do Sul e pelo mundo. Ele [o problema] não atinge só quem vive na floresta, mas também o comércio, a indústria, o sistema financeiro e todas as camadas sociais”, ressaltou o governador do Pará.

Cofundador da Cufa, Preto Zezé ressaltou o potencial produtivo e econômico das favelas Crédito: Lucas Leawry/CORREIO

Favela é potência

As favelas abrigam cerca de 20 milhões de pessoas no Brasil, que representam em torno de R$ 220 bilhões em poder de consumo. Toda a capacidade empreendedora dessas comunidades foi um dos temas da palestra do cofundador da Central Única das Favelas (Cufa), Preto Zezé, que atualmente preside a entidade no Rio de Janeiro.

“Queria trazer um debate menos estigmatizado, fora da ideia de favela como fragilidade e tragédia, como estresse e esgoto a céu aberto, mas sem negar essa realidade, percebendo que diante dela muitas pessoas estão criando soluções, alternativas e inovações para sobreviver”, observou. Preto Zezé também sugeriu a construção de uma agenda pública que inclua a população periférica e atue como uma porta para oportunidades.

Rainha da Axé Music, Daniela Mercury reivindicou políticas para o setor cultural Crédito: Lucas Leawry/CORREIO

Indústria cultural

Artista com 40 anos de carreira e de luta pelos direitos humanos, Daniela Mercury encerrou a noite de abertura com chave de ouro, ao enfatizar a importância da indústria cultural para as práticas ESG, à medida que é a que menos polui e mais distribui riqueza na cidade, gerando emprego e renda para milhares de pessoas.

“Tem o Plano Safra, eu queria o Plano Axé para a cultura. Estamos precisando de financiamento, inclusive, para colocar trios elétricos híbridos na rua e poluirmos menos e, quem sabe, inserir energia solar nos eventos da cidade”, recomendou. Daniela encerrou sua participação ao declamar versos da canção “O Sal da Terra”, de autoria de Beto Guedes. “Vamos precisar de todo o mundo”.