Instituto recicla uma tonelada de resíduos para criação de bolsas artesanais

Processo pode ser conferido em exposição interativa no Fórum ESG Salvador

Publicado em 22 de maio de 2024 às 09:01

Instituto recicla uma tonelada de resíduos para criação de bolsas artesanais Crédito: Mandarina/Divulgação

Com um projeto inédito que abraça o empreendedorismo, o artesanato baiano e a economia circular, o Instituto Mandarina vai apresentar uma exposição interativa no Fórum ESG Salvador, nesta quarta (22) e quinta-feira (23), no Porto Salvador, no Comércio.

Motivada pela doação de mais de uma tonelada de lonas utilizadas em eventos da cidade em 2024, principalmente do Carnaval, a entidade criou um grupo de produção de bolsas artesanais, utilizando estas lonas como matéria-prima, em um processo de reciclagem criativa, em parceria com a Fábrica Cultural.

A produção com 100 bolsas autorais, com 10 modelos, pode ser conferido gratuitamente pelos visitantes no Fórum ESG. De acordo com Neila Larangeira, fundadora e presidente do Instituto Mandarina, além de reciclar mais de uma tonelada de resíduos, através do processo de upcycling (prática que consiste em dar um novo propósito a materiais que seriam descartados), o projeto beneficiará 30 mulheres artesãs.

“As peças são tramadas com trabalhos autorais artesanais aplicados a estas lonas, por mulheres das comunidades da Península de Itapagipe, acompanhadas por mentorias conduzidas por empreendedores especialistas, que compartilham suas experiências e conhecimentos com aquelas que estão iniciando seus negócios. É um trabalho colaborativo que envolve muitas mãos”, conta a presidente.

Com a identidade do slogan do Carnaval 2024 de Salvador: “Salvador, Capital Afro”, as bolsas serão posteriormente comercializadas, sempre levando a marca e as histórias destas mulheres artesãs da comunidade.

Ao contribuir para a reutilização e reciclagem de recursos de forma inovadora, a ideia do projeto é reduzir o desperdício e o impacto ambiental, ao mesmo tempo em que promove a formação de pessoas para o mercado e a geração de trabalho e renda. “Ações como esta podem ser apoiadas por empresas que tenham materiais a descartar e que sejam passíveis de reaproveitamento, sendo relevantes em suas agendas ESG, uma vez que dizem respeito aos pilares social e ambiental”, indica Neila.

O Instituto Mandarina é uma entidade que tem por objeto social apoiar, fomentar e promover a geração de renda e o empreendedorismo, visando a inclusão social e o combate às desigualdades, com foco no estado da Bahia. Em pouco tempo de atuação, o Mandarina já apoiou mais de 200 empreendedores.