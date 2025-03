RETOMADA

Centro da cidade ganha um novo frescor na folia

Carnaval no Circuito Osmar teve recorde de público e shows de grandes atrações

Gilberto Barbosa

Publicado em 5 de março de 2025 às 05:30

Carnaval no Centro da cidade Crédito: Marina Silva

O carnaval de 2025 no Centro pode ser definido com uma palavra: retomada. Com o esvaziamento da região nos últimos anos e a superlotação do trajeto Barra-Ondina, a cidade voltou a olhar para o circuito tradicional da folia soteropolitana. Seja na rua ou na TV, não era raro ver um ‘mar de gente’ em vários pontos da avenida. >

Uma das provas do sucesso foi a abertura oficial do carnaval, na última quinta-feira (27). A presença de artistas como Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Claudia Leitte, Psirico e Xanddy Harmonia ajudou o Campo Grande a superar o número de foliões da Barra pela primeira vez em 20 anos. >

A região contou com uma programação especial para o último dia, com apresentações de estrelas como Saulo, Ivete Sangalo, Léo Santana e Daniela Mercury. Outros trios que arrastaram a multidão para a avenida durante a semana: BaianaSystem, Timbalada e Igor Kannário. >

Ainda assim, o carnaval da região não foi feito apenas pelos artistas mais disputados pelo público. O Centro também foi palco de blocos de samba, de blocos afro, como o Ilê Aiyê, e de trios independentes como o Armandinho, Dodô e Osmar, que mantém viva a tradição. >

O cárater familiar e popular do Centro chamou a atenção da amapaense Marcela Vales, 39. Hospedada na região, ela conta que foi pela primeira vez no Campo Grande - ela se dividiu entre os circuitos Dodô e Osmar. “Preferi o Centro porque estou hospedada na região, é um circuito menor e que termina na Praça Castro Alves, onde podemos ficar e assistir a vários shows. Achei um circuito mais acolhedor do que a Barra, que tem uma pegada mais comercial e elitista. Aqui é algo mais comunitário, onde o povo se encontra para o Carnaval”, disse. >

Quem também exaltou o Campo Grande foram os parisienses Olivier Farreaux, 54, e David Oliveira da Cunha, 51. “É a minha segunda vez no Carnaval de Salvador e para mim o Campo Grande é o melhor circuito e o mais representativo. O Olodum, a Timbalada, o Ilê Aiyê e Carlinhos Brown fazem que esse seja o melhor percurso não só da cidade, mas de todo o mundo”, falou Olivier. “Esse é o circuito que mais representa as raízes africanas da cidade, totalmente diferente da Barra”, completou David. >

O circuito conta com sua legião de apaixonados, como a recepcionista Ingrid Antunes, 31, que vai para a Barra acompanhar seus artistas preferidos, mas que admite que o coração bate mais forte no Campo Grande: “Aqui está realmente bacana. Tem várias coisas boas acontecendo, que é algo que não vimos no ano passado. A sensação era de que estávamos perdendo o melhor do carnaval. Agora, vemos mais blocos afro, mais atrações e mais organização”.>

Também há aqueles que não trocam o Centro por nada. Uma delas é Andréa Camurça, 49: “Tem um clima diferente que não sei explicar. Quando venho, só fico na pipoca porque é democrática e reflete a vida das pessoas. Hoje, há uma liberdade que não tem na corda e carnaval é isso”. >

A abertura do carnaval na região é parte de uma série de iniciativas da prefeitura de Salvador para fortalecer o circuito. Outra ação foi a implantação de uma ‘condicionante’ na contratação dos artistas que, para tocar na Barra, tiveram que reservar um dia para o Campo Grande. “Foi uma visão estratégica e uma decisão política negociada, e um pedido que contou com a compreensão dos artistas. Eles toparam se apresentar aqui e dar essa contribuição pra cidade, fazendo um carnaval cada vez melhor”, afirmou o prefeito Bruno Reis, no domingo. >

Além da abertura, o prefeito destacou a segunda (3), dia que houve empate com o circuito Barra/Ondina e a terça-feira (4) como os principais dias na região. “Há essa possibilidade de a gente fechar o carnaval tendo mais gente no Campo Grande do que na Barra/Ondina, e isso graças às grandes atrações que já se apresentaram”, afirmou Reis.>