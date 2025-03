CARNAVAL NOS BAIRROS

População curte a festa pertinho de casa

Mais de 600 shows montados em 14 palcos na cidade serviram como alternativa aos grandes circuitos

Gilberto Barbosa

Publicado em 5 de março de 2025 às 05:00

Palco montado em Itapuã foi um atrativo para a população local durante o Carnaval Crédito: Marina Silva/CORREIO

Fora dos circuitos oficiais, o Carnaval movimentou os quatros cantos da cidade. Quem optou pela comodidade da festa perto de casa, pôde aproveitar os mais de 600 shows realizados nos 14 palcos montados em dez bairros da capital baiana. >

As apresentações ocorreram em Itapuã, Cajazeiras, Periperi, Liberdade, Boca do Rio, Pau da Lima, Plataforma, Piatã (Palco do Rock), Nordeste de Amaralina (Circuito Mestre Bimba) e Rio Vermelho (Palco Mix), além do Centro Histórico, onde foram instalados quatro palcos e das ilhas dos Frades, de Maré e Bom Jesus dos Passos. De acordo com a prefeitura, os eventos têm o objetivo de descentralizar a festa e aproximar o Carnaval dos soteropolitanos. >

“O Carnaval dos bairros é fundamental e vem ganhando mais força a cada edição. Neste ano, conseguimos equilibrar, colocando artistas locais e, ao mesmo tempo, grandes atrações. Isso demonstrou um crescimento desses eventos. Dessa forma, quem deseja ficar na sua região pode ficar e curtir, com essa sensação de pertencimento à cidade”, avaliou a vice-prefeita Ana Paula Matos. >

No último domingo (2), as bandas Parangolé e La Fúria abriram a noite no bairro de Itapuã, que também contou com apresentação de Targino Gondim. Moradora da região, a professora Marinalva Ferreira, 62 anos, foi para a Praça Dorival Caymmi acompanhada de um grupo de amigos. Para ela, a proximidade é importante na escolha de onde aproveitar a folia. >

“Eu prefiro vir para cá porque eu estou a 15 minutos de casa e não gasto com transporte, comida, bebida, além de estar com os vizinhos”, pondera. Além disso, ela diz se sentir mais segura no bairro. “É bom ter a festa nos bairros para diminuir a quantidade de pessoas no centro da cidade, já que muita gente não tem coragem de ir para lá devido à distância, idade e tudo mais”, disse. >

Já para a dona de casa Ana Cristina Nascimento, 49, a comodidade é um fator primordial. “Eu venho pra cá porque não gosto de ir pros circuitos, já que é longe e dá muito trabalho pra se deslocar. Aqui é perto de casa, dá para aproveitar e chegar em casa rápido”, falou. >

Tem rock>

No Palco do Rock, em Piatã, as serpentinas, o cropped e o glitter dão lugar à camisas de bandas como Led Zeppelin e Iron Maiden. Ao invés de axé, a guitarra toca punk, hardcore, metal, entre outras vertentes do ritmo. O professor de história Robson Baraúna, 57, saiu do IAPI para acompanhar as apresentações e que prefere o local nessa época do ano. “Eu não costumo ir para a avenida e priorizo estar por aqui no Carnaval. Está sendo excelente porque além de ser o ritmo que eu gosto, é um ambiente tranquilo e sem confusão”, disse. >

O técnico de enfermagem Victor Cruz, 29, foi para Piatã com a tia e o primo, que estão pela primeira vez no Palco do Rock. Ele frequenta o local desde os 15 anos de idade e exaltou o caráter familiar do lugar. “Aqui é o reduto das pessoas alternativas da cidade, então vir para cá é o mais natural para mim”, afirmou. >

Natural de Paulo Afonso, no norte do estado, o massoterapeuta Geraldo Lacerda, 41, era um dos mais animados no Palco Mix, no Rio Vermelho. Ele relatou que estava de passagem pelo bairro quando se deparou com o evento e se emocionou ao relembrar os sucessos antigos da axé music. “Aqui temos o resgate das grandes músicas dos anos 80 e 90”, comentou. >

O secretário de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro (SACPB), Luciano Sandes, ressaltou o caráter comunitário do Carnaval nos Bairros que, além de evitar a superlotação dos circuitos, ajuda a divulgar artistas locais. “O Carnaval nos Bairros leva a folia para mais perto das comunidades, garantindo que todos possam celebrar com segurança, estrutura e organização”, destacou Luciano Sandes. “Essa iniciativa fortalece a identidade cultural da cidade, movimenta a economia local e gera oportunidades para os moradores. Além de evitar a superlotação dos circuitos tradicionais, leva cultura e cria oportunidades para artistas locais, o que contribui para a revelação de novos talentos”, completou.>