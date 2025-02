SALVADOR

Postos de saúde, localização de trio e mais: veja esquema especial para o Carnaval

Prefeitura anunciou operação completa nesta sexta-feira (21)

Millena Marques

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 14:18

Carnaval de Salvador Crédito: Cleber Santos/Divulgação

A Prefeitura de Salvador apresentou o esquema dos serviços municipais para o Carnaval de 2025, nesta sexta-feira (21). No total, mais de 10 mil servidores atuarão durante o esquema especial da maior festa de rua do planeta. O evento de lançamento oficial do Carnaval ocorreu na Senzala do Barro Preto, sede Ilê Aiyê, no Curuzu.>

“A Prefeitura prepara a maior operação de toda a história, que vai desde o transporte público, serviços de saúde e segurança, passando pelo cuidado com os filhos dos ambulantes e com os catadores. Nos preocupamos com os mínimos detalhes. Este é o nosso grande diferencial e faz com que o Carnaval de Salvador seja o melhor do Brasil. A Prefeitura dá as condições para que os nossos artistas e o nosso povo sejam os protagonistas”, disse o prefeito Bruno Reis (União Brasil).>

Localização dos trios

A Empresa Salvador Turismo (Saltur) contará com 50 câmeras nos circuitos, 150 fiscais de controle, 10 postos operacionais e aparelhos de GPS mostrando em tempo real a localização de todos os trios. Já a Guarda Civil Municipal (GCM) fará o monitoramento com 100 câmeras, 955 agentes, 10 bases operacionais e 75 veículos. O órgão também realiza a identificação de crianças e a devolução de documentos perdidos.>

WhatsApp da prefeitura

Outro destaque é a tecnologia empregada na festa: pelo segundo ano seguido, os foliões terão à disposição o WhatsApp oficial da Prefeitura (71 98791-3420), trazendo informações sobre os serviços, além de um robô de inteligência artificial para tirar dúvidas. O canal de comunicação também trará o “De Olho no Trio”, que mostrará a localização dos trios nos circuitos, e o Botão Lilás, para denúncias rápidas de casos de violência contra as mulheres. Já o aplicativo Waze apontará ruas bloqueadas, pontos de embarque e desembarque, entre outras informações cruciais.>

Limpeza

Para cuidar da limpeza, a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) vai mobilizar mais de 3 mil colaboradores, além de um aparato com 218 equipamentos. Para a reciclagem de resíduos, serão 14 cooperativas e 8 Centrais de Apoio ao Catador. Para o uso dos foliões e da população em geral, serão disponibilizados 3,3 mil sanitários químicos e 90 contêineres de banheiro climatizados.>

Saúde e assistência social

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai ofertar 155 leitos para atendimento dos foliões durante a festa, com 13 leitos de estabilização. Serão instalados pela pasta 13 módulos de saúde e nove postos da Vigilância Sanitária. Vinte ambulâncias, 12 motolâncias e duas ambulanchas estarão disponíveis para o transporte necessário. >

No total, 1950 profissionais de Saúde estarão envolvidos na operação do Carnaval, com 163 médicos e seis equipes de cirurgia bucomaxilofacial.>

Na assistência social, a campanha “Criança não é mão de obra” vai identificar, cadastrar e encaminhar crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil para a rede socioassistencial e o Sistema de Garantia de Direitos, além de sensibilizar a população sobre o problema. A iniciativa da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre) terá quatro stands espalhados pelos principais circuitos (Campo Grande, Piedade, Barra e Ondina), além de outros seis bairros (Cajazeiras, Pau da Lima, Nordeste de Amaralina, Liberdade, Itapuã e Periperi).>

O Catafolia, espaço de apoio para catadores de materiais recicláveis, funcionará em dois espaços, das 7h às 15h: no CAS Wilson Lins, em Ondina; e na Escola Municipal Perminio Leite, no Dois de Julho.>

Já o Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas), para atendimento à população em situação de rua, terá sete roteiros espalhados pela cidade, além do Plantão Social Fixo, localizado no Núcleo de Ações Articuladas para a População em Situação de Rua (Nuar), no Comércio.>

Os camarotes acessíveis serão instalados no Campo Grande (para pessoas idosas), Piedade (pessoas com deficiência) e Ondina (ambos os públicos). O espaço do Campo Grande funcionará das 12h às 20h, enquanto o camarote da Piedade estará aberto das 13h às 21h e o de Ondina, das 17h às 3h.>

Cultura e Turismo

No aeroporto, porto e rodoviária de Salvador, receptivos bilíngues prestarão informações aos turistas que chegam à capital baiana. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) também terá um receptivo volante e ações em locais como hoteis, pousadas, restaurantes, praias e pontos turísticos. >

“A festa que a gente vive, brinca, que o mundo conhece, respeita e admira é preparada por milhares de pessoas muito antes. E essas pessoas também cuidam da cidade no pós-Carnaval. Venham se divertir com amor e alegria, que Salvador está pronta para receber todos”, afirmou a vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos.>

Mulheres, infância e juventude

Em parceria com a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit), foi desenvolvido um chatbot para reforçar o combate à violência contra a mulher no Carnaval, no âmbito da campanha “Tô na Rua, mas Não Sou Sua”, da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ). Denúncias poderão ser feitas pelo whatsapp 71 98791 3420.>

Estarão em funcionamento os dois Centros de Atenção à Mulher (CRAMs), no Largo do Campo Grande e na Rua Sabino Silva, em Ondina. Além disso, novamente haverá atuação do Observatório da Discriminação Racial, LGBT e Violência contra a Mulher.>

Pelo “Salvador Acolhe”, até 600 crianças e adolescentes poderão ser acolhidos nos cinco centros voltados para receber filhos de ambulantes cadastrados na Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). As unidades do Centro Histórico e Barra são voltadas para bebês e crianças entre 0 e 6 anos. Já os centros localizados no Garcia, Ondina e Rio Vermelho acolherão crianças e adolescentes de 7 a 17 anos.>