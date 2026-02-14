CARNAVAL 2026

Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador

Da culinária diversificada a estrutura premium, Camarote se consolidou com um dos principais do Carnaval de Salvador

Felipe Sena

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 07:00

Camarote oferece experiência exclusiva Crédito: Divulgação | Camarote Brahma

Várias experiências podem ser vivenciadas no Carnaval de Salvador, e o Camarote Premium é uma delas. Na folia baiana, se destaca no ramo o Camarote Brahma, que começou a funcionar nesta quinta-feira (12) e vai até a terça-feira de Carnaval (18), das 18h às 5h. O Camarote reúne música, conforto, lazer e serviços premium em uma experiência que acompanha o ritmo intenso do Carnaval de Salvador.

O Camarote que abriu alas na folia em 2014, se consolidou como um dos espaços com a melhor estrutura e disputado, recebendo vários artistas todos os anos. Localizado em uma das vistas mais privilegiadas do Circuito Dodô (Barra/Ondina) no Morro do Gato, o espaço premium neste ano, também conta com várias ativações de marcas famosas.

Ativações de Marcas

As ativações de marca se tornaram um ponto crucial para despertar conexão com o público, e no Camarote a estratégia de marca foi usada de diversas formas. A Cheetos, marca de salgadinhos, que neste Carnaval, trabalhou junto a diversos eventos, marcou presença no Camarote Brahma com uma ativação em que os foliões tiravam uma foto do espaço, cercado por produtos da marca, e ganhavam um leque temático, tendência da vez na folia.

Já na Kibon, era possível ganhar uma foto profissional, além de sorvete e picolé. Já na Omo, marca de produtos de limpeza, é possível registrar o momento através de fotos polaroids, ou fazer do espaço, todo decorado em azul, um estúdio de fotos. Além de ganhar uma bandana e um spray de ambiente com o novo cheiro de Omo.

All Inclusive Premium

Além de marcas de bebidas premium, como Ballantines e outras, que podem ser colocados em drinks, ou até mesmo encontrados em diversos pontos de freezer espalhados pelos dois andares do Camarote ou em torres de chopp, o cardápio apresenta um menu diversificado assinado pelo chef Bartô, ao lado de marcas como Seara, Hamburgueria Red, tradicional em Salvador, além de culinária japonesa e italiana. A exemplo, o espaço da Seara serve batata frita, nugets, pizza, cachorro-quente, hambúrguer e pipoca.

Beleza e Auto Cuidado

Ainda nas ativações, a do Costa do Sauípe, tem massagem para relaxar nos momentos de descanso, após muita dança e ferveção. Também é possível encontrar espaço para fazer maquiagem com profissionais e customização de abadás.

Festa em todo canto

No Camarote, o que não falta é música para todos os gostos, do pop, reggaeton, axé e funk, todos se divertem em vários palcos: o palco do segundo andar, o palco de DJs e performances, além do principal, onde é possível nos momentos iniciais, ver o que é transmitido no palco dos DJs.

Desafios para construção de uma estrutura premium

Às vezes parece difícil mensurar as dificuldades para montar uma estrutura complexa para o Carnaval na Barra, no entanto, o empresário artístico Binho Ulm faz do trabalho uma forma de entregar o que o público precisa e deseja. Em entrevista ao jornal CORREIO, o executivo explicou que os valores elevam a cada ano e os entraves são pertinentes, mas nada que impeça o projeto vir a realidade, com estratégia e dedicação de quem faz a folia acontecer.

“A cada ano que passa, a gente tenta colocar uma qualidade superior, aumentando a estrutura de palco, mantendo um orçamento viável. A experiência tem que ser completa, que começa antes da pessoa chegar no Camarote, a gente monta uma estrutura no Salvador Shopping, para que ano a pessoa se sinta mais prestigiada por estar no Camarote Brahma e uma experiência encantadora”, ressaltou Binho.