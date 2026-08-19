TRÂNSITO

O raio-X dos traumas que matam 5 motociclistas por dia nos hospitais do SUS

Fraturas graves e internações em UTIs lideram atendimentos e expõem o custo humano e financeiro dos acidentes

Thais Borges

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 14:56

Motos e motociclistas Crédito: Evandro Veiga/Arquivo CORREIO

Enquanto a venda de motocicletas tem crescido no Brasil, impulsionada pela expansão do trabalho por aplicativos de entrega, a rede hospitalar contabiliza o impacto financeiro e humano. Segundo um levantamento do Grupo IAG Saúde, a partir de dados da Plataforma DRG Brasil e do DataSUS, as ocorrências com motociclistas se consolidaram como uma das principais causas de internação por trauma no país, mantendo uma trajetória ascendente.

Entre 2015 e 2025, o Sistema Único de Saúde (SUS) computou 1.247.801 internações de motociclistas e 22.984 mortes nos hospitais. No período, o volume de internações anuais subiu de 89.315 para 153.301, representando uma alta de aproximadamente 72% na década.

Bahia tem o maior número de consórcios de motocicletas 1 de 8

O perfil dos pacientes retidos em leitos é predominantemente composto por homens jovens. Dados da Plataforma DRG Brasil referentes a 72.791 internações entre 2021 e 2025 indicam que 81,7% das vítimas são do sexo masculino, com média de idade de 33,9 anos. Essa faixa etária coincide com a força de trabalho que atua no transporte e na entrega por aplicativos.

Gravidade dos traumas

O quadro clínico decorrente desses acidentes costuma ser de alta complexidade. Na amostra da Plataforma DRG Brasil, 10,8% dos feridos precisaram de UTI e 10,9% precisaram de suporte por ventilação mecânica. O tempo médio de permanência hospitalar registrado foi de 6,9 dias, com peso relativo médio de 1,4978 — índice superior ao de rotinas clínicas convencionais.

Procedimentos ortopédicos e cirurgias de membros responderam por 59,4% das internações, com foco em intervenções no membro inferior e úmero (21,1%), além de fraturas, entorses e luxações (13,3%). Embora a taxa de mortalidade hospitalar fique abaixo de 2% (1,8% no DRG Brasil e 1,7% no SUS), as quase 23 mil mortes em dez anos resultam em uma média superior a cinco óbitos diários no ambiente hospitalar.

Entre 2015 e 2025, o SUS destinou R$ 2,42 bilhões para remunerar essas internações, com valor médio pago de R$1.940,47 por ocorrência. Considerando o custo assistencial real calculado pela Plataforma DRG Brasil (R$12.658,45 por paciente), projeta-se que o impacto assistencial no sistema público tenha atingido R$ 8,3 bilhões no intervalo de 2021 a 2025.

Na avaliação de especialistas em medicina de tráfego, acidentes viários são evitáveis e que o risco ocupacional sobre duas rodas exige políticas de prevenção, incluindo fiscalização, melhorias na infraestrutura e adequação de jornadas de trabalho.