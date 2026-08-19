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O raio-X dos traumas que matam 5 motociclistas por dia nos hospitais do SUS

Fraturas graves e internações em UTIs lideram atendimentos e expõem o custo humano e financeiro dos acidentes

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 14:56

Motos e motociclistas
Motos e motociclistas Crédito: Evandro Veiga/Arquivo CORREIO

Enquanto a venda de motocicletas tem crescido no Brasil, impulsionada pela expansão do trabalho por aplicativos de entrega, a rede hospitalar contabiliza o impacto financeiro e humano. Segundo um levantamento do Grupo IAG Saúde, a partir de dados da Plataforma DRG Brasil e do DataSUS, as ocorrências com motociclistas se consolidaram como uma das principais causas de internação por trauma no país, mantendo uma trajetória ascendente.

Entre 2015 e 2025, o Sistema Único de Saúde (SUS) computou 1.247.801 internações de motociclistas e 22.984 mortes nos hospitais. No período, o volume de internações anuais subiu de 89.315 para 153.301, representando uma alta de aproximadamente 72% na década.

Bahia tem o maior número de consórcios de motocicletas

A Bahia registrou o maior crescimento percentual nas vendas de consórcios de motocicletas da Embracon, uma das maiores administradoras independentes de consórcios do país, no primeiro trimestre de 2026. por Evandro Veiga/Arquivo CORREIO
De acordo com levantamento da empresa, as comercializações no estado avançaram 400% em relação ao mesmo período do ano passado. por Evandro Veiga/Arquivo CORREIO
Embora estados como São Paulo, Ceará e Minas Gerais concentrem os maiores volumes de vendas da administradora, a Bahia foi a unidade da federação que apresentou a expansão mais expressiva no período, indicando o fortalecimento da modalidade na região. por Evandro Veiga/Arquivo CORREIO
O resultado acompanha a tendência observada no mercado nacional. Segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), as vendas de cotas de consórcios para motocicletas cresceram 7,2% no primeiro trimestre deste ano. por Evandro Veiga/Arquivo CORREIO
Atualmente, o sistema responde por 31,8% das vendas de motos no Brasil, o que representa aproximadamente uma em cada três unidades comercializadas. por Evandro Veiga/Arquivo CORREIO
A expectativa da entidade é de que o segmento encerre 2026 com crescimento entre 7% e 8%. por Evandro Veiga/Arquivo CORREIO
Na Bahia, onde a motocicleta desempenha papel importante tanto na mobilidade quanto na geração de renda, os consórcios vêm ganhando espaço entre consumidores que buscam alternativas de compra mais planejadas. por Evandro Veiga/Arquivo CORREIO
Em 2025, a Embracon realizou 3.588 contemplações de motocicletas em todo o país, permitindo que milhares de clientes adquirissem seus veículos por meio do sistema de consórcios. por Evandro Veiga/Arquivo CORREIO
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A Bahia registrou o maior crescimento percentual nas vendas de consórcios de motocicletas da Embracon, uma das maiores administradoras independentes de consórcios do país, no primeiro trimestre de 2026. por Evandro Veiga/Arquivo CORREIO

O perfil dos pacientes retidos em leitos é predominantemente composto por homens jovens. Dados da Plataforma DRG Brasil referentes a 72.791 internações entre 2021 e 2025 indicam que 81,7% das vítimas são do sexo masculino, com média de idade de 33,9 anos. Essa faixa etária coincide com a força de trabalho que atua no transporte e na entrega por aplicativos.

Gravidade dos traumas

O quadro clínico decorrente desses acidentes costuma ser de alta complexidade. Na amostra da Plataforma DRG Brasil, 10,8% dos feridos precisaram de UTI e 10,9% precisaram de suporte por ventilação mecânica. O tempo médio de permanência hospitalar registrado foi de 6,9 dias, com peso relativo médio de 1,4978 — índice superior ao de rotinas clínicas convencionais.

Procedimentos ortopédicos e cirurgias de membros responderam por 59,4% das internações, com foco em intervenções no membro inferior e úmero (21,1%), além de fraturas, entorses e luxações (13,3%). Embora a taxa de mortalidade hospitalar fique abaixo de 2% (1,8% no DRG Brasil e 1,7% no SUS), as quase 23 mil mortes em dez anos resultam em uma média superior a cinco óbitos diários no ambiente hospitalar.

Entre 2015 e 2025, o SUS destinou R$ 2,42 bilhões para remunerar essas internações, com valor médio pago de R$1.940,47 por ocorrência. Considerando o custo assistencial real calculado pela Plataforma DRG Brasil (R$12.658,45 por paciente), projeta-se que o impacto assistencial no sistema público tenha atingido R$ 8,3 bilhões no intervalo de 2021 a 2025.

Na avaliação de especialistas em medicina de tráfego, acidentes viários são evitáveis e que o risco ocupacional sobre duas rodas exige políticas de prevenção, incluindo fiscalização, melhorias na infraestrutura e adequação de jornadas de trabalho.

“Os acidentes de moto deixaram de ser eventos isolados para se tornarem uma epidemia silenciosa de trauma entre jovens. Nossos dados mostram um crescimento consistente das internações, com uso intensivo de UTI e alto custo assistencial. É um problema de saúde pública que exige resposta coordenada e que, ao contrário de muitas doenças, poderia ser evitado”, afirma o presidente do Grupo IAG Saúde, Renato Couto.

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