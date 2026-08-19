O raio-X dos traumas que matam 5 motociclistas por dia nos hospitais do SUS

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Thais Borges
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 14:56
Enquanto a venda de motocicletas tem crescido no Brasil, impulsionada pela expansão do trabalho por aplicativos de entrega, a rede hospitalar contabiliza o impacto financeiro e humano. Segundo um levantamento do Grupo IAG Saúde, a partir de dados da Plataforma DRG Brasil e do DataSUS, as ocorrências com motociclistas se consolidaram como uma das principais causas de internação por trauma no país, mantendo uma trajetória ascendente.
Entre 2015 e 2025, o Sistema Único de Saúde (SUS) computou 1.247.801 internações de motociclistas e 22.984 mortes nos hospitais. No período, o volume de internações anuais subiu de 89.315 para 153.301, representando uma alta de aproximadamente 72% na década.
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O perfil dos pacientes retidos em leitos é predominantemente composto por homens jovens. Dados da Plataforma DRG Brasil referentes a 72.791 internações entre 2021 e 2025 indicam que 81,7% das vítimas são do sexo masculino, com média de idade de 33,9 anos. Essa faixa etária coincide com a força de trabalho que atua no transporte e na entrega por aplicativos.
Gravidade dos traumas
O quadro clínico decorrente desses acidentes costuma ser de alta complexidade. Na amostra da Plataforma DRG Brasil, 10,8% dos feridos precisaram de UTI e 10,9% precisaram de suporte por ventilação mecânica. O tempo médio de permanência hospitalar registrado foi de 6,9 dias, com peso relativo médio de 1,4978 — índice superior ao de rotinas clínicas convencionais.
Procedimentos ortopédicos e cirurgias de membros responderam por 59,4% das internações, com foco em intervenções no membro inferior e úmero (21,1%), além de fraturas, entorses e luxações (13,3%). Embora a taxa de mortalidade hospitalar fique abaixo de 2% (1,8% no DRG Brasil e 1,7% no SUS), as quase 23 mil mortes em dez anos resultam em uma média superior a cinco óbitos diários no ambiente hospitalar.
Entre 2015 e 2025, o SUS destinou R$ 2,42 bilhões para remunerar essas internações, com valor médio pago de R$1.940,47 por ocorrência. Considerando o custo assistencial real calculado pela Plataforma DRG Brasil (R$12.658,45 por paciente), projeta-se que o impacto assistencial no sistema público tenha atingido R$ 8,3 bilhões no intervalo de 2021 a 2025.
Na avaliação de especialistas em medicina de tráfego, acidentes viários são evitáveis e que o risco ocupacional sobre duas rodas exige políticas de prevenção, incluindo fiscalização, melhorias na infraestrutura e adequação de jornadas de trabalho.
“Os acidentes de moto deixaram de ser eventos isolados para se tornarem uma epidemia silenciosa de trauma entre jovens. Nossos dados mostram um crescimento consistente das internações, com uso intensivo de UTI e alto custo assistencial. É um problema de saúde pública que exige resposta coordenada e que, ao contrário de muitas doenças, poderia ser evitado”, afirma o presidente do Grupo IAG Saúde, Renato Couto.