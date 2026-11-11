FUTEBOL FEMININO

32 seleções, quatro grupos de classificação e oito estados-sede: como será o sorteio da Copa Feminina

Cerimônia acontece em 11 de dezembro, no Rio de Janeiro, e vai definir os grupos do Mundial de 2027. Competição será disputada no Brasil, entre junho e julho, com a Bahia entre os estados-sede

Perla Ribeiro

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 14:00

32 seleções, quatro grupos de classificação e oito estados-sede: como será o sorteio da Copa Feminina Crédito: Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF

A Copa do Mundo Feminina de 2027 começa a ganhar forma com a definição dos procedimentos para o sorteio dos grupos. A FIFA anunciou que a cerimônia será realizada em 11 de dezembro deste ano, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro. A competição acontecerá no Brasil, entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, e terá a Bahia entre os oito estados-sede.

O sorteio vai definir a composição dos grupos e o caminho das 32 seleções ao longo do torneio. De acordo com as regras divulgadas pela entidade, as equipes serão distribuídas em quatro grupos de classificação, chamados de potes, cada um com oito seleções. A divisão será feita conforme a posição no Ranking Mundial Feminino da FIFA.

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Por ser o país anfitrião, o Brasil ficará no primeiro pote e ocupará automaticamente a posição A1. O procedimento também seguirá critérios para equilibrar os grupos e evitar, sempre que possível, que duas seleções da mesma confederação fiquem na mesma chave.

Regras do sorteio definem caminho até a final

Além da composição dos grupos, o sorteio estabelecerá caminhos distintos até as semifinais. A regra prevê que as duas seleções mais bem colocadas no ranking não se enfrentem antes da final, caso ambas vençam seus respectivos grupos. A definição dos confrontos e da trajetória das equipes será um dos primeiros passos para a organização da competição, que reunirá 32 seleções no Brasil.

Bahia se prepara para receber o Mundial

A presença da Bahia entre os oito estados-sede representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade internacional do estado, movimentar o turismo e impulsionar a economia durante o torneio.