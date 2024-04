E.C. VITÓRIA

‘A gente poderia ter ganhado’, lamenta zagueiro do Vitória após Ba-Vi

Na avaliação de Wagner Leonardo, faltou tranquilidade ao Vitória no maior momento de pressão vivido no Ba-Vi deste domingo (21), no Barradão. Com gols de Matheuzinho e do próprio zagueiro, o rubro-negro ganhava o clássico por 2x0 até os 23 minutos do 2º tempo. Biel e Everaldo arrancaram o empate para o Bahia em apenas três minutos.