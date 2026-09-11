CONTRATAÇÃO DE PESO

A pedido de Neymar, Santos acerta contratação de ex-Seleção Brasileira

Aos 34 anos, Philippe Coutinho fará exames médicos nesta sexta-feira e deve assinar contrato com o Peixe até o fim da temporada

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 15:02

Neymar marcou duas vezes contra Chapecoense Crédito: Raul Baretta/ Santos FC

O Santos encaminhou a contratação de Philippe Coutinho, de 34 anos, para reforçar o elenco comandado pelo técnico Cuca. A chegada do meia foi um pedido de Neymar à diretoria santista, e o diretor de futebol Alexandre Mattos conduziu as negociações para atender ao desejo do camisa 10.

Coutinho realizará exames médicos nesta sexta-feira (11) e, caso seja aprovado, assinará um contrato de curta duração com o clube, válido somente até o fim da temporada, em dezembro. As informações são do Estadão.

Sem clube desde fevereiro, quando antecipou o encerramento do vínculo com o Vasco, o meio-campista estava livre no mercado. O contrato com o clube carioca tinha validade até junho, mas foi rescindido antecipadamente por Coutinho, que alegou problemas de saúde mental. Depois disso, havia a possibilidade de uma transferência para o futebol dos Estados Unidos, que não se concretizou.

Mansão milionária de Neymar Jr. em Santos 1 de 22

A contratação também marcará o reencontro de Coutinho e Neymar, que já atuaram juntos pela Seleção Brasileira. Os dois foram companheiros na conquista do Sul-Americano Sub-17 de 2009 e fizeram parte da equipe que disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Revelado pelo Vasco, Coutinho deixou o futebol brasileiro ainda jovem para defender a Inter de Milão. O principal momento da carreira, porém, aconteceu no Liverpool, onde ganhou destaque internacional e se consolidou entre os grandes meias do futebol mundial.

O desempenho na Inglaterra levou o jogador ao Barcelona em uma negociação de 142 milhões de libras, cerca de R$ 887,5 milhões. No clube espanhol, porém, não conseguiu repetir o mesmo sucesso e acabou emprestado ao Bayern de Munique.

Pela equipe alemã, conquistou a Liga dos Campeões na temporada 2019/20, justamente em uma final contra o Paris Saint-Germain de Neymar. Depois da passagem pelo Bayern, Coutinho ainda defendeu Aston Villa, da Inglaterra, e Al-Duhail, do Catar, antes de retornar ao Vasco.

A possível chegada do meia faz parte de uma reformulação promovida pelo Santos nesta janela de transferências. Depois de derrubar o transfer ban, o clube foi ao mercado em busca de jogadores experientes e já confirmou as contratações de Rodinei, Arthur, Lima e Everton Cebolinha.

Dentro de campo, o Santos tenta se afastar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Peixe ocupa a 13ª colocação do Brasileirão, com 32 pontos, sete a mais que o Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.