CRÔNICA

A primeira crônica

A vida na academia revela mais sobre as pessoas do que sobre os músculos

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 07:34

Pode ser coincidência, mas a verdade é que de fato é a primeira. Minha primeira crônica é inspirada na crônica de Fernando Sabino –A Última Crônica–. Posso dizer que já li e reli –A Ùltima Crônica– dezenas de vezes com reverência e buscando perceber o sentimento e a forma do autor.

Venho sentindo por dias, e parece que agora ele desabrocha em mim porque acordei querendo mesmo escrever. Diferente da referida crônica de Fernando Sabino, tenho muitos assuntos. Não quero adiar. Porém, me dou conta de que estou há 4 dias sem ir para a academia, um hábito que venho cuidando com muita boa vontade para que eu não abandone no próximo mês.

O dia está lindo e reforço mentalmente que o caminho para a academia é maravilhoso! Vou ver o mar, os pescadores, sentir o cheiro do sargaço que é comum aqui na praia da Pituba. Tem quem deteste, mas eu adoro. Chegar à academia precisa ser algo como chegar num templo sagrado para fazer uma reconexão comigo, nada fácil. Os músculos não se animam... preciso ter uma conversa séria com eles.

Na entrada, recebo o bafo do ar-condicionado, da porta já dá para ouvir a música instigante re-re-remixada aleatoriamente. A luz é azulada e o cheiro mistura desinfetante, aromatizante, anabolizante. Bíceps, tríceps, quadríceps, glúteos, peitoral, gastrocnêmio, serrátil, trabalham com esforço e caretas, eles reclamam.

Algumas pessoas ensaiam gritos contidos e expressam no rosto uma máscara de sofrimento. Os aparelhos não dizem nada. Apenas esperam para serem usados, oferecem mais carga. Respiro para pensar na reconexão. As luzes azuis adquirem um brilho mais suave e já não me importo muito com a música.

Uma mulher passa por mim sem contrair o abdômen, vejo que seus músculos estão satisfeitos. Ela chama o instrutor para uma conversa muito séria, um homem mais velho com cabelos recém-implantados, se aproxima e logo dá uma opinião conquistando a atenção fixa dos dois que parecem concordar com o argumento. O assunto desenvolve-se e um casal de jovens se achega à conversa que já não parece tão séria, até que uma senhorinha muito disposta e sorridente, discursa para o grupo. É quando eu vou passando para pegar uma barra de 10 quilos e percebo que aquela aglomeração, entre pesos e cordas, mudou a configuração do “templo”. Tem alguém falando sobre a vida, essa coisa simples em que a cabeça não dá conta sozinha, que não permite ao coração bater tranquilo, se os músculos resolverem parar. O grupo se dispersa e cada um vai em busca do próximo aparelho. Este sempre calado parece até mais feliz, entende seu lugar no mundo.

Volto para casa com os músculos felizes, sem DR. Caminho pelo outro lado do mar. Vou escrever.

Suzana Rezende é artista visual, arte-educadora e diretora de arte Crédito: Acervo Pessoal