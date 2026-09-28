ASTROLOGIA

A sorte muda de lado: 3 signos entram em uma semana de boas surpresas entre 28 de setembro e 4 de outubro

Novas oportunidades podem aparecer justamente quando esses signos deixam para trás planos, expectativas e situações que já não fazem sentido

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11:00

Signos, sorte e fortuna Crédito: Imagem gerada por IA

Algumas semanas parecem começar como qualquer outra, até que uma conversa, uma oportunidade ou uma mudança de perspectiva altera completamente os planos. Entre 28 de setembro e 4 de outubro, três signos podem perceber justamente esse tipo de movimento.

A sorte pode aparecer de maneiras diferentes para cada um. Enquanto alguns reencontram uma possibilidade que parecia perdida, outros finalmente se libertam de expectativas antigas e abrem espaço para experiências novas. O importante será não insistir em caminhos que já deixaram de fazer sentido. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Gêmeos pode entrar em uma semana de expansão, descobertas e novas possibilidades. Uma oportunidade inesperada pode surgir justamente quando o signo começa a olhar para além da rotina e se permite considerar caminhos que antes pareciam distantes.

Conversas, contatos e ideias também podem abrir portas. Algo que começa como uma simples troca de mensagens ou uma conversa despretensiosa pode levar a uma experiência maior, inclusive envolvendo viagens, estudos ou um projeto diferente. A sorte de Gêmeos está em não limitar as próprias possibilidades antes mesmo de tentar.

Dica cósmica: se uma oportunidade despertar sua curiosidade, investigue antes de descartá-la. Algumas portas só aparecem depois que você demonstra interesse.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Aquário

Aquário pode perceber que parte daquilo que considerava um grande sonho já não combina tanto com a pessoa que se tornou. Em vez de insistir em objetivos antigos apenas porque passou muito tempo desejando aquilo, o signo começa a entender que mudar de ideia também pode ser uma forma de crescimento.

Essa mudança de perspectiva abre espaço para oportunidades mais alinhadas com seus desejos atuais. Ao deixar de tentar corresponder às expectativas de outras pessoas, Aquário recupera liberdade para escolher o que realmente quer construir daqui para frente.

Dica cósmica: não tenha medo de abandonar um plano que deixou de fazer sentido. Mudar de direção também pode levar você exatamente para onde precisava chegar.

Comidas que são a cara de Aquário 1 de 10

Peixes

Peixes pode viver uma semana marcada pelo retorno de algo que parecia ter ficado no passado. Pode ser uma pessoa, uma oportunidade, um projeto ou até um desejo que o signo havia deixado de considerar possível.

O reencontro com essa possibilidade pode trazer uma sensação de segunda chance. Mas, desta vez, Peixes terá a oportunidade de olhar para a situação com mais maturidade e perceber se aquilo realmente merece espaço na nova fase que está construindo.

Dica cósmica: nem tudo que retorna precisa ser aceito imediatamente. Observe o que mudou e decida se essa oportunidade ainda combina com quem você é hoje.