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A sorte muda de lado: 3 signos entram em uma semana de boas surpresas entre 28 de setembro e 4 de outubro

Novas oportunidades podem aparecer justamente quando esses signos deixam para trás planos, expectativas e situações que já não fazem sentido

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11:00

Signos, sorte e fortuna
Signos, sorte e fortuna Crédito: Imagem gerada por IA

Algumas semanas parecem começar como qualquer outra, até que uma conversa, uma oportunidade ou uma mudança de perspectiva altera completamente os planos. Entre 28 de setembro e 4 de outubro, três signos podem perceber justamente esse tipo de movimento.

A sorte pode aparecer de maneiras diferentes para cada um. Enquanto alguns reencontram uma possibilidade que parecia perdida, outros finalmente se libertam de expectativas antigas e abrem espaço para experiências novas. O importante será não insistir em caminhos que já deixaram de fazer sentido. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Gêmeos

Gêmeos pode entrar em uma semana de expansão, descobertas e novas possibilidades. Uma oportunidade inesperada pode surgir justamente quando o signo começa a olhar para além da rotina e se permite considerar caminhos que antes pareciam distantes.

Conversas, contatos e ideias também podem abrir portas. Algo que começa como uma simples troca de mensagens ou uma conversa despretensiosa pode levar a uma experiência maior, inclusive envolvendo viagens, estudos ou um projeto diferente. A sorte de Gêmeos está em não limitar as próprias possibilidades antes mesmo de tentar.

Dica cósmica: se uma oportunidade despertar sua curiosidade, investigue antes de descartá-la. Algumas portas só aparecem depois que você demonstra interesse.

Comidas que são a cara de Gêmeos

Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Gêmeos: Meio a meio - A indecisão ou o desejo de provar tudo faz da pizza dividida a escolha ideal. por Imagem gerada por IA
Almoço de Gêmeos: Poke bowl super colorido - Um prato moderno, cheio de texturas diferentes, prático e que combina com o ritmo dinâmico do geminiano. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Gêmeos: Macarons coloridos - Pequenos, sofisticados, de vários sabores e esteticamente perfeitos para o olhar curioso do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Gêmeos: Mocha com leite vaporizado e raspas de laranja - Gêmeos adora a mistura de sabores (chocolate e café) e o toque cítrico que remete à sua agilidade mental. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Gêmeos: Pink lemonade com hortelã - Uma bebida refrescante, visualmente vibrante e que comunica a leveza e a jovialidade do signo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Gêmeos: Club sandwich em camadas - Várias camadas de ingredientes diferentes em um único lanche, estimulando o paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Gêmeos: Tacos mexicanos variados - Comida divertida, para comer conversando e que permite muitas combinações. por Imagem gerada por IA
Fruta de Gêmeos: Mix de uvas sem semente (verdes e roxas) - Práticas de comer enquanto faz outra coisa, representando a agilidade do signo. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Gêmeos: Avocado toast com ovo pochê - O clássico das cafeterias modernas que une saúde, sabor e visual contemporâneo. por Imagem gerada por IA
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Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA

Aquário

Aquário pode perceber que parte daquilo que considerava um grande sonho já não combina tanto com a pessoa que se tornou. Em vez de insistir em objetivos antigos apenas porque passou muito tempo desejando aquilo, o signo começa a entender que mudar de ideia também pode ser uma forma de crescimento.

Essa mudança de perspectiva abre espaço para oportunidades mais alinhadas com seus desejos atuais. Ao deixar de tentar corresponder às expectativas de outras pessoas, Aquário recupera liberdade para escolher o que realmente quer construir daqui para frente.

Dica cósmica: não tenha medo de abandonar um plano que deixou de fazer sentido. Mudar de direção também pode levar você exatamente para onde precisava chegar.

Comidas que são a cara de Aquário

Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA
Petisco de Aquário: Dadinhos de Tapioca com Geleia de Pimenta - Um clássico moderno brasileiro que revolucionou o conceito de petisco de bar com sua textura única. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Aquário: Toast de Pão de Queijo com recheios variados - Pegar o pão de queijo tradicional e transformá-lo em uma base de sanduíche aberto e moderno. por Imagem gerada por IA
Pizza de Aquário: Pizza de Shimeji com Alho-Poró - Fugindo dos sabores tradicionais com ingredientes que trazem uma estética moderna e sabor diferenciado. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Aquário: Hambúrguer de Falafel com Molho de Manga - Uma fusão cultural e vegetariana que é moderna, colorida e cheia de sabor. por Imagem gerada por IA
Café de Aquário: Café com Tônico de Alecrim e Laranja - Uma mistura gelada com café quente ou um preparo nada óbvio que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Junk food de Aquário: Coxinha de Jaca desfiada - A maior paixão nacional reinventada com um recheio inusitado que gera conversa (bem a cara de Aquário). por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Aquário: Sorvete de Manjericão ou Ervas com Calda de Frutas - O uso de ingredientes salgados em sobremesas, criando uma experiência sensorial nova. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Aquário: Soda Italiana de Jabuticaba com Manjericão - O uso de uma fruta super brasileira em uma combinação moderna, refrescante e visualmente autêntica. por Imagem gerada por IA
Fruta de Aquário: Caju com Sal e Especiarias - Uma fruta exótica em formato e sabor, servida de um jeito que realça sua complexidade. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA

Peixes

Peixes pode viver uma semana marcada pelo retorno de algo que parecia ter ficado no passado. Pode ser uma pessoa, uma oportunidade, um projeto ou até um desejo que o signo havia deixado de considerar possível.

O reencontro com essa possibilidade pode trazer uma sensação de segunda chance. Mas, desta vez, Peixes terá a oportunidade de olhar para a situação com mais maturidade e perceber se aquilo realmente merece espaço na nova fase que está construindo.

Dica cósmica: nem tudo que retorna precisa ser aceito imediatamente. Observe o que mudou e decida se essa oportunidade ainda combina com quem você é hoje.

Comidas que são a cara de Peixes

Junk food de Peixes: Pastel de Camarão bem recheado - A crocância da feira com o sabor afetivo e suculento do recheio de camarão. por Imagem gerada por IA
Petisco de Peixes: Iscas de Peixe com Molho Tártaro - O petisco clássico de praia, leve, crocante e que alimenta a alma de quem ama o mar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Peixes: Pizza de Atum com Cebola Roxa - Um sabor clássico, prático e que traz a proteína do mar de um jeito que todo brasileiro conhece. por Imagem gerada por IA
Almoço de Peixes: Filé de Peixe Grelhado com Arroz de Coco - Uma combinação suave, com texturas delicadas e um sabor que remete ao litoral. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Peixes: Água de Coco gelada com pedaços de fruta - O frescor natural e a conexão direta com o elemento água em sua forma mais pura. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Peixes: Chá de Capim-Santo (ou Erva-Cidreira) - O aroma calmante e o sabor suave que remetem ao cuidado e à tranquilidade do lar. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Peixes: Mousse de Maracujá - A doçura equilibrada com o azedinho da fruta, uma textura de nuvem que derrete na boca. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Peixes: Tapioca de Coco com Leite Condensado - Macia, branquinha e reconfortante, como um abraço matinal. por Imagem gerada por IA
Fruta de Peixes: Coco Verde - A estética do litoral, o frescor da polpa branca e o simbolismo do mar. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Peixes: Sanduíche Natural de Atum com Maionese e Cenoura - O clássico lanche de verão: leve, fresco e que não pesa. por Imagem gerada por IA
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Junk food de Peixes: Pastel de Camarão bem recheado - A crocância da feira com o sabor afetivo e suculento do recheio de camarão. por Imagem gerada por IA

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