COPA DO MUNDO

A trajetória impressionante do menino que deixou o chão batido de Goiás para guiar o Brasil nos maiores palcos do futebol mundial

Com o peso do favoritismo nos ombros e o talento nos pés, atacante se prepara para sua primeira Copa como o rosto de um país que busca o topo

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 9 de junho de 2026 às 10:23

Aos 19 anos, Endrick chega à Copa do Mundo de 2026 como uma das principais esperanças ofensivas do Brasil e símbolo da renovação da Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro, CBF

A poucos dias da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, um jogador nascido no entorno do Distrito Federal concentra boa parte das expectativas da torcida. Aos 19 anos, Endrick desembarca no Mundial como uma das principais armas ofensivas do Brasil e símbolo de uma nova geração que busca recolocar o país no topo do futebol.

Endrick virou destaque na imprensa internacional 1 de 28

Natural de Taguatinga e criado no bairro Céu Azul, em Valparaíso de Goiás, o atacante percorreu um caminho improvável até se transformar em um dos jovens mais valorizados do futebol internacional. A trajetória começou em campos de terra no Goiás e agora chega ao maior palco do esporte mundial.

Gols na infância despertaram a atenção de grandes clubes

Muito antes de vestir a camisa da seleção principal, Endrick já despertava interesse pelos gols marcados em competições infantis. Na tentativa de abrir portas para o filho, o pai do jogador passou a divulgar vídeos das partidas nas redes sociais.

A estratégia deu resultado. Aos 11 anos, Endrick foi aprovado nas categorias de base do Palmeiras e se mudou para São Paulo com a família em busca do sonho de se tornar jogador profissional.

No clube paulista, os números impressionaram desde cedo. Pelas equipes de formação, marcou 161 gols em 188 partidas, desempenho que acelerou sua chegada ao time principal ainda na adolescência.

Com apenas 16 anos, já disputava jogos entre os profissionais e participava de campanhas importantes do Palmeiras, consolidando o status de principal promessa do futebol brasileiro de sua geração.

Garoto prodígio: os desafios de conviver com a pressão desde cedo

O sucesso precoce trouxe também um peso incomum para um jogador tão jovem. Ainda menor de idade, Endrick passou a ser comparado a grandes ídolos da história do futebol brasileiro e viu sua imagem ganhar repercussão nacional.

Em entrevista à revista GQ, em 2023, o atacante admitiu o desconforto com a dimensão da expectativa criada ao seu redor.

"Às vezes me pergunto: por que colocaram tanta mídia em mim? Eu não pedi isso. Ninguém vai ser o Pelé, ele é o rei do futebol." Endrick Jogador de futebol da Seleção Brasileira

Nos bastidores do Palmeiras, o trabalho da comissão técnica comandada por Abel Ferreira foi apontado como fundamental para ajudar o atleta a lidar com a pressão e manter o foco na evolução dentro de campo.

Experiência no futebol europeu moldou o estilo do atacante

A transferência para o Real Madrid levou Endrick para um dos ambientes mais competitivos do futebol mundial. Cercado de expectativa desde a negociação, o brasileiro precisou disputar espaço em um elenco repleto de estrelas.

O período de adaptação exigiu paciência. Com o passar do tempo, a sequência de partidas e o ganho de confiança ajudaram o atacante a consolidar seu desenvolvimento e ampliar sua visibilidade no cenário europeu.

O crescimento técnico reforçou sua presença nas convocações da seleção brasileira e aumentou a expectativa sobre seu papel na Copa do Mundo.

A aposta da Seleção Brasileira em uma cara nova para o ataque

A edição de 2026 marca uma nova fase para o futebol brasileiro. Sob o comando de Carlo Ancelotti, a seleção aposta em uma geração mais jovem para tentar conquistar o hexacampeonato.

Nesse processo de renovação, Endrick aparece como um dos principais rostos da nova equipe. Pela idade, talento e capacidade de decisão, o atacante chega ao torneio cercado pela expectativa de assumir protagonismo em seu primeiro Mundial.

Apoio familiar serve de escudo antes do Mundial

Fora dos gramados, a vida do atacante também passou por mudanças importantes nos últimos anos. Casado com a modelo e estudante de nutrição Gabriely Miranda, Endrick anunciou recentemente que será pai.

Pessoas próximas ao jogador afirmam que a estabilidade familiar contribuiu para seu amadurecimento emocional em um dos momentos mais importantes da carreira.

A ligação com a seleção brasileira continua sendo uma das principais motivações do atacante.

"Cada vez que piso no campo, é minha Disney, meu parque de diversões. Aqui é onde eu quero estar, onde eu quero mostrar o meu futebol." Endrick Jogador de futebol da Seleção Brasileira

Anote na agenda: os dias e horários dos jogos do Brasil na Copa

A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, diante de Marrocos, pelo Grupo C. A chave também conta com Escócia e Haiti.