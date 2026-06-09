A trajetória impressionante do menino que deixou o chão batido de Goiás para guiar o Brasil nos maiores palcos do futebol mundial

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 9 de junho de 2026 às 10:23
A poucos dias da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, um jogador nascido no entorno do Distrito Federal concentra boa parte das expectativas da torcida. Aos 19 anos, Endrick desembarca no Mundial como uma das principais armas ofensivas do Brasil e símbolo de uma nova geração que busca recolocar o país no topo do futebol.
Endrick virou destaque na imprensa internacional
Natural de Taguatinga e criado no bairro Céu Azul, em Valparaíso de Goiás, o atacante percorreu um caminho improvável até se transformar em um dos jovens mais valorizados do futebol internacional. A trajetória começou em campos de terra no Goiás e agora chega ao maior palco do esporte mundial.
Muito antes de vestir a camisa da seleção principal, Endrick já despertava interesse pelos gols marcados em competições infantis. Na tentativa de abrir portas para o filho, o pai do jogador passou a divulgar vídeos das partidas nas redes sociais.
A estratégia deu resultado. Aos 11 anos, Endrick foi aprovado nas categorias de base do Palmeiras e se mudou para São Paulo com a família em busca do sonho de se tornar jogador profissional.
No clube paulista, os números impressionaram desde cedo. Pelas equipes de formação, marcou 161 gols em 188 partidas, desempenho que acelerou sua chegada ao time principal ainda na adolescência.
Com apenas 16 anos, já disputava jogos entre os profissionais e participava de campanhas importantes do Palmeiras, consolidando o status de principal promessa do futebol brasileiro de sua geração.
O sucesso precoce trouxe também um peso incomum para um jogador tão jovem. Ainda menor de idade, Endrick passou a ser comparado a grandes ídolos da história do futebol brasileiro e viu sua imagem ganhar repercussão nacional.
Em entrevista à revista GQ, em 2023, o atacante admitiu o desconforto com a dimensão da expectativa criada ao seu redor.
EndrickJogador de futebol da Seleção Brasileira
Nos bastidores do Palmeiras, o trabalho da comissão técnica comandada por Abel Ferreira foi apontado como fundamental para ajudar o atleta a lidar com a pressão e manter o foco na evolução dentro de campo.
A transferência para o Real Madrid levou Endrick para um dos ambientes mais competitivos do futebol mundial. Cercado de expectativa desde a negociação, o brasileiro precisou disputar espaço em um elenco repleto de estrelas.
O período de adaptação exigiu paciência. Com o passar do tempo, a sequência de partidas e o ganho de confiança ajudaram o atacante a consolidar seu desenvolvimento e ampliar sua visibilidade no cenário europeu.
O crescimento técnico reforçou sua presença nas convocações da seleção brasileira e aumentou a expectativa sobre seu papel na Copa do Mundo.
A edição de 2026 marca uma nova fase para o futebol brasileiro. Sob o comando de Carlo Ancelotti, a seleção aposta em uma geração mais jovem para tentar conquistar o hexacampeonato.
Nesse processo de renovação, Endrick aparece como um dos principais rostos da nova equipe. Pela idade, talento e capacidade de decisão, o atacante chega ao torneio cercado pela expectativa de assumir protagonismo em seu primeiro Mundial.
Fora dos gramados, a vida do atacante também passou por mudanças importantes nos últimos anos. Casado com a modelo e estudante de nutrição Gabriely Miranda, Endrick anunciou recentemente que será pai.
Pessoas próximas ao jogador afirmam que a estabilidade familiar contribuiu para seu amadurecimento emocional em um dos momentos mais importantes da carreira.
A ligação com a seleção brasileira continua sendo uma das principais motivações do atacante.
EndrickJogador de futebol da Seleção Brasileira
A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, diante de Marrocos, pelo Grupo C. A chave também conta com Escócia e Haiti.
Para os torcedores do Distrito Federal e do entorno, o Mundial terá um ingrediente especial. A expectativa é acompanhar a trajetória do garoto que saiu de Valparaíso de Goiás e chega ao torneio como uma das principais esperanças de gols do Brasil na busca pelo hexacampeonato.