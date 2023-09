Abel Ferreira é premiado em eleição dos melhores do ano em Portugal

O técnico do Palmeiras Abel Ferreira não faz sucesso somente no futebol brasileiro. Nesta quinta, ele foi homenageado com o prêmio "Mérito da Liga Portugal". A cerimônia aconteceu na cidade do Porto, e foi organizada pela entidade máxima do futebol profissional de seu país natal.



Abel concorreu com todos os profissionais que são ligados ao futebol e tem destaque dentro e fora do país. Semifinalista da Libertadores, ele ostenta a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras neste segundo semestre.