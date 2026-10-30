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Pedro Carreiro
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 18:56
Galvão Bueno voltou a mirar Carlo Ancelotti. Após o italiano divulgar a lista da Seleção Brasileira para os últimos amistosos de 2026, o narrador publicou um vídeo nas redes sociais reprovando tanto a escolha de atletas quanto o destino da viagem. O Brasil enfrenta o Japão no dia 14 de novembro e Singapura no dia 17, os dois jogos no Estádio Nacional de Singapura.
O alvo principal foram os seis convocados que atuam no futebol brasileiro: Morisco (Coritiba), Arthur Dias (Athletico-PR), Jonathan Jesus (Cruzeiro), André Luiz (Corinthians), Danilo (Botafogo) e Gabriel Bontempo (Santos). Para Galvão, chamar esses atletas para jogos de caráter experimental não faz sentido no momento decisivo da temporada.
“Acho que o Ancelotti e a CBF não deveriam ter convocado jogadores que atuam no futebol brasileiro. Sei que houve um acordo, de um jogador por time que o Ancelotti tivesse interesse, mas para que convocar jogadores que jogam aqui no futebol brasileiro se é uma experiência?”, questionou.
Veja os convocados por Ancelotti para os amistosos contra Japão e Singapura
A escolha do local também incomodou o narrador. Na avaliação dele, a CBF poderia ter buscado outros adversários, mesmo sem conseguir partidas contra seleções europeias, em vez de atravessar o mundo para jogar na Ásia.
“E o mais absurdo: pra que jogar em Singapura? Pra que tirar jogadores do Brasil nesta Data Fifa, levar para Singapura e depois trazer de volta? Já fiz essa viagem muitas vezes e não é fácil. Absolutamente não concordo”, disparou.
Para Galvão, o calendário esvazia o interesse pelos amistosos, já que eles coincidem com a reta final da temporada nacional. Além da disputa pelo título e pelas vagas na Libertadores, o período inclui a final da Libertadores do Palmeiras, a decisão da Sul-Americana do Atlético-MG e as semifinais da Copa do Brasil.
“A preocupação é: quem vai ser campeão brasileiro? Flamengo ou Palmeiras? Quem é que vai se classificar diretamente para a Libertadores? (...) E lá embaixo, aquela briga para não cair para a Segunda Divisão. Grandes clubes... Inter, Grêmio, Corinthians, Vasco, até o Botafogo já estão olhando meio assim”, completou.
Não é a primeira vez que Galvão cobra Ancelotti depois da eliminação na Copa do Mundo. No empate por 1x1 com a Austrália, em setembro, primeiro jogo do novo ciclo, ele classificou a atuação como decepcionante e cobrou a reconstrução do meio-campo prometida pelo treinador. Dias depois, mesmo com a vitória por 4x2 sobre os australianos, em Brisbane, o narrador manteve a cobrança e pediu um time com três jogadores no meio-campo.
A lista anunciada na quinta-feira (29), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, é a oitava de Ancelotti no comando da Seleção e a segunda depois do Mundial de 2026. São 15 jogadores com menos de 23 anos e cinco estreantes, entre eles Jonathan Jesus, André Luiz, Allan, Marlon Gomes e Alisson Santana.