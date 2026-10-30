NA BRONCA

‘Absolutamente não concordo’: Galvão Bueno critica Ancelotti e CBF após convocação da Seleção

Narrador reprova chamada de atletas que defendem clubes brasileiros e questiona viagem para amistosos contra Japão e Singapura

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 18:56

Galvão Bueno Crédito: Joçao Miguel Junior/Globo

Galvão Bueno voltou a mirar Carlo Ancelotti. Após o italiano divulgar a lista da Seleção Brasileira para os últimos amistosos de 2026, o narrador publicou um vídeo nas redes sociais reprovando tanto a escolha de atletas quanto o destino da viagem. O Brasil enfrenta o Japão no dia 14 de novembro e Singapura no dia 17, os dois jogos no Estádio Nacional de Singapura.

O alvo principal foram os seis convocados que atuam no futebol brasileiro: Morisco (Coritiba), Arthur Dias (Athletico-PR), Jonathan Jesus (Cruzeiro), André Luiz (Corinthians), Danilo (Botafogo) e Gabriel Bontempo (Santos). Para Galvão, chamar esses atletas para jogos de caráter experimental não faz sentido no momento decisivo da temporada.

“Acho que o Ancelotti e a CBF não deveriam ter convocado jogadores que atuam no futebol brasileiro. Sei que houve um acordo, de um jogador por time que o Ancelotti tivesse interesse, mas para que convocar jogadores que jogam aqui no futebol brasileiro se é uma experiência?”, questionou.

Veja os convocados por Ancelotti para os amistosos contra Japão e Singapura 1 de 26

“Absolutamente não concordo”

A escolha do local também incomodou o narrador. Na avaliação dele, a CBF poderia ter buscado outros adversários, mesmo sem conseguir partidas contra seleções europeias, em vez de atravessar o mundo para jogar na Ásia.

“E o mais absurdo: pra que jogar em Singapura? Pra que tirar jogadores do Brasil nesta Data Fifa, levar para Singapura e depois trazer de volta? Já fiz essa viagem muitas vezes e não é fácil. Absolutamente não concordo”, disparou.

Torcida de olho no Brasileirão

Para Galvão, o calendário esvazia o interesse pelos amistosos, já que eles coincidem com a reta final da temporada nacional. Além da disputa pelo título e pelas vagas na Libertadores, o período inclui a final da Libertadores do Palmeiras, a decisão da Sul-Americana do Atlético-MG e as semifinais da Copa do Brasil.

“A preocupação é: quem vai ser campeão brasileiro? Flamengo ou Palmeiras? Quem é que vai se classificar diretamente para a Libertadores? (...) E lá embaixo, aquela briga para não cair para a Segunda Divisão. Grandes clubes... Inter, Grêmio, Corinthians, Vasco, até o Botafogo já estão olhando meio assim”, completou.

Seleção convocada hoje pelo técnico Ancelotti para os amistosos de novembro, em Singapura, contra Japão e Singapura!! https://t.co/fHsjKhCe7R — Galvão Bueno (@galvaobueno) October 29, 2026

Críticas desde o início do novo ciclo

Não é a primeira vez que Galvão cobra Ancelotti depois da eliminação na Copa do Mundo. No empate por 1x1 com a Austrália, em setembro, primeiro jogo do novo ciclo, ele classificou a atuação como decepcionante e cobrou a reconstrução do meio-campo prometida pelo treinador. Dias depois, mesmo com a vitória por 4x2 sobre os australianos, em Brisbane, o narrador manteve a cobrança e pediu um time com três jogadores no meio-campo.

Convocação aposta na renovação