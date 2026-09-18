Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Acevedo projeta “clima de final” em confronto direto entre Bahia e Athletico-PR pelo G-4

Capitão do Esquadrão destacou a força do Athletico-PR em casa e afirmou que o Tricolor precisa estar concentrado para buscar os três pontos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 17:15

Acevedo em entrevista coletiva
Acevedo em entrevista coletiva Crédito: Catarina Brandão/ECB

Vivendo seu melhor momento na temporada, o Bahia chega embalado por 11 jogos de invencibilidade e quatro vitórias consecutivas para um confronto direto pela terceira colocação do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão enfrenta o Athletico-PR neste domingo (20), às 19h30, na Arena da Baixada, pela 28ª rodada.

Quarto colocado, com 46 pontos, o Bahia pode ultrapassar o Furacão, que soma a mesma pontuação, mas leva vantagem no número de vitórias, e assumir a terceira posição. Um empate ou uma derrota, porém, pode fazer o time de Rogério Ceni cair para quinto lugar, caso o Fluminense, que tem 45 pontos, vença o Corinthians, também no domingo, às 16h, na Neo Química Arena.

Diante da importância do confronto e da força do Athletico-PR, que não perde em casa desde a segunda rodada do Brasileirão, em fevereiro, o capitão Acevedo projetou uma partida com clima de decisão.

“Certeza que é um clima de final, é o jogo mais difícil porque é o próximo. É um rival que vem bem no campeonato, que é muito forte no campo deles. Mas estamos concentrados e trabalhando muito para trazer os três pontos, o que seria fundamental”, afirmou o volante em entrevista coletiva na Cidade Tricolor.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada  por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Chapecoense - 4ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atlético-MG 1x1 Bahia - 19ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Corinthians - 20ª rodada por Letícia Martins/ECB
Fluminense 0x0 Bahia - 21ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 0x0 Vasco - 22ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Chapecoense 3x3 Bahia - 23ª rodada por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 3x2 Internacional - 25ª rodada  por EC Bahia
RB Bragantino 2x3 Bahia - 26ª rodada  por Letícia Mertins/ECB
Bahia 2x1 Remo - 27ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
1 de 27
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Marca histórica pelo Bahia

Um dos principais símbolos do bom momento do Bahia, Acevedo completou 155 jogos pelo clube na vitória por 2x1 sobre o Remo, na rodada passada. Com a marca, o uruguaio se isolou ainda mais como o estrangeiro com mais partidas na história do Esquadrão e foi homenageado pela torcida com uma bandeira e destacou o carinho recebido ao longo de sua trajetória no clube.

“Não imaginava, cheguei por empréstimo aqui, não esperava ganhar tantas coisas pelo clube, já tenho quatro títulos aqui, sou o estrangeiro com mais jogos. É uma coisa única”, iniciou.

“Fico feliz pelo carinho do torcedor comigo e com minha família. Tento deixar tudo dentro de campo, é a maneira de retribuir todo esse carinho. Uma forma minha de jogar, vou continuar fazendo isso e fico feliz que a torcida tenha esse carinho”, acrescentou.

Leia mais

Imagem - Rogério Ceni ganha opções para substituir Kike Olivera contra o Athletico-PR

Rogério Ceni ganha opções para substituir Kike Olivera contra o Athletico-PR

Imagem - Bahia anuncia peneiras gratuitas para três categorias da base; confira datas, local e como participar

Bahia anuncia peneiras gratuitas para três categorias da base; confira datas, local e como participar

Imagem - De volta ao G-4, Bahia terá sequência decisiva contra líderes do Brasileirão

De volta ao G-4, Bahia terá sequência decisiva contra líderes do Brasileirão

Sonho com a seleção uruguaia

Apesar do grande momento pelo Bahia e do reconhecimento da torcida, Acevedo ficou fora da convocação do Uruguai feita por Diego Forlán para os amistosos da próxima Data Fifa.

A ausência, no entanto, não diminuiu o desejo do volante de defender a seleção de seu país. O camisa 5 afirmou que trabalha diariamente para alcançar esse objetivo e acredita que uma oportunidade ainda poderá surgir.

“Eu trabalho muito para que chegue esse momento, seria um sonho para mim, um dos maiores da minha carreira, poder defender meu país, minha seleção. Acho que venho fazendo as coisas bem, vou continuar trabalhando, focado aqui no Bahia, que é o mais importante. A chance vai chegar um dia”, declarou.

Tags:

Bahia Nico Acevedo

Mais recentes

Imagem - Zagueiro busca espaço no Vitória após salto da Série D para a Série A: 'Venho me preparando bem'

Zagueiro busca espaço no Vitória após salto da Série D para a Série A: 'Venho me preparando bem'
Imagem - Jorge Jesus convoca Cristiano Ronaldo em sua primeira lista por Portugal, mas manda recado ao craque: 'Se tem rendimento, joga'

Jorge Jesus convoca Cristiano Ronaldo em sua primeira lista por Portugal, mas manda recado ao craque: 'Se tem rendimento, joga'
Imagem - Entenda por que atletas de elite podem não conseguir segurar o cocô durante a atividade física

Entenda por que atletas de elite podem não conseguir segurar o cocô durante a atividade física