JOGO DE 6 PONTOS

Acevedo projeta “clima de final” em confronto direto entre Bahia e Athletico-PR pelo G-4

Capitão do Esquadrão destacou a força do Athletico-PR em casa e afirmou que o Tricolor precisa estar concentrado para buscar os três pontos

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 17:15

Acevedo em entrevista coletiva Crédito: Catarina Brandão/ECB

Vivendo seu melhor momento na temporada, o Bahia chega embalado por 11 jogos de invencibilidade e quatro vitórias consecutivas para um confronto direto pela terceira colocação do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão enfrenta o Athletico-PR neste domingo (20), às 19h30, na Arena da Baixada, pela 28ª rodada.

Quarto colocado, com 46 pontos, o Bahia pode ultrapassar o Furacão, que soma a mesma pontuação, mas leva vantagem no número de vitórias, e assumir a terceira posição. Um empate ou uma derrota, porém, pode fazer o time de Rogério Ceni cair para quinto lugar, caso o Fluminense, que tem 45 pontos, vença o Corinthians, também no domingo, às 16h, na Neo Química Arena.

Diante da importância do confronto e da força do Athletico-PR, que não perde em casa desde a segunda rodada do Brasileirão, em fevereiro, o capitão Acevedo projetou uma partida com clima de decisão.

“Certeza que é um clima de final, é o jogo mais difícil porque é o próximo. É um rival que vem bem no campeonato, que é muito forte no campo deles. Mas estamos concentrados e trabalhando muito para trazer os três pontos, o que seria fundamental”, afirmou o volante em entrevista coletiva na Cidade Tricolor.

Campanha do Bahia na Série A 1 de 27

Marca histórica pelo Bahia

Um dos principais símbolos do bom momento do Bahia, Acevedo completou 155 jogos pelo clube na vitória por 2x1 sobre o Remo, na rodada passada. Com a marca, o uruguaio se isolou ainda mais como o estrangeiro com mais partidas na história do Esquadrão e foi homenageado pela torcida com uma bandeira e destacou o carinho recebido ao longo de sua trajetória no clube.

“Não imaginava, cheguei por empréstimo aqui, não esperava ganhar tantas coisas pelo clube, já tenho quatro títulos aqui, sou o estrangeiro com mais jogos. É uma coisa única”, iniciou.

“Fico feliz pelo carinho do torcedor comigo e com minha família. Tento deixar tudo dentro de campo, é a maneira de retribuir todo esse carinho. Uma forma minha de jogar, vou continuar fazendo isso e fico feliz que a torcida tenha esse carinho”, acrescentou.

Sonho com a seleção uruguaia

Apesar do grande momento pelo Bahia e do reconhecimento da torcida, Acevedo ficou fora da convocação do Uruguai feita por Diego Forlán para os amistosos da próxima Data Fifa.

A ausência, no entanto, não diminuiu o desejo do volante de defender a seleção de seu país. O camisa 5 afirmou que trabalha diariamente para alcançar esse objetivo e acredita que uma oportunidade ainda poderá surgir.