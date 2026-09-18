Acevedo projeta “clima de final” em confronto direto entre Bahia e Athletico-PR pelo G-4

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Pedro Carreiro
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 17:15
Vivendo seu melhor momento na temporada, o Bahia chega embalado por 11 jogos de invencibilidade e quatro vitórias consecutivas para um confronto direto pela terceira colocação do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão enfrenta o Athletico-PR neste domingo (20), às 19h30, na Arena da Baixada, pela 28ª rodada.
Quarto colocado, com 46 pontos, o Bahia pode ultrapassar o Furacão, que soma a mesma pontuação, mas leva vantagem no número de vitórias, e assumir a terceira posição. Um empate ou uma derrota, porém, pode fazer o time de Rogério Ceni cair para quinto lugar, caso o Fluminense, que tem 45 pontos, vença o Corinthians, também no domingo, às 16h, na Neo Química Arena.
Diante da importância do confronto e da força do Athletico-PR, que não perde em casa desde a segunda rodada do Brasileirão, em fevereiro, o capitão Acevedo projetou uma partida com clima de decisão.
“Certeza que é um clima de final, é o jogo mais difícil porque é o próximo. É um rival que vem bem no campeonato, que é muito forte no campo deles. Mas estamos concentrados e trabalhando muito para trazer os três pontos, o que seria fundamental”, afirmou o volante em entrevista coletiva na Cidade Tricolor.
Campanha do Bahia na Série A
Um dos principais símbolos do bom momento do Bahia, Acevedo completou 155 jogos pelo clube na vitória por 2x1 sobre o Remo, na rodada passada. Com a marca, o uruguaio se isolou ainda mais como o estrangeiro com mais partidas na história do Esquadrão e foi homenageado pela torcida com uma bandeira e destacou o carinho recebido ao longo de sua trajetória no clube.
“Não imaginava, cheguei por empréstimo aqui, não esperava ganhar tantas coisas pelo clube, já tenho quatro títulos aqui, sou o estrangeiro com mais jogos. É uma coisa única”, iniciou.
“Fico feliz pelo carinho do torcedor comigo e com minha família. Tento deixar tudo dentro de campo, é a maneira de retribuir todo esse carinho. Uma forma minha de jogar, vou continuar fazendo isso e fico feliz que a torcida tenha esse carinho”, acrescentou.
Apesar do grande momento pelo Bahia e do reconhecimento da torcida, Acevedo ficou fora da convocação do Uruguai feita por Diego Forlán para os amistosos da próxima Data Fifa.
A ausência, no entanto, não diminuiu o desejo do volante de defender a seleção de seu país. O camisa 5 afirmou que trabalha diariamente para alcançar esse objetivo e acredita que uma oportunidade ainda poderá surgir.
“Eu trabalho muito para que chegue esse momento, seria um sonho para mim, um dos maiores da minha carreira, poder defender meu país, minha seleção. Acho que venho fazendo as coisas bem, vou continuar trabalhando, focado aqui no Bahia, que é o mais importante. A chance vai chegar um dia”, declarou.