POLÊMICA

Acusações de abuso e má conduta levam Rooney aos tribunais na segunda divisão inglesa

O técnico do Plymouth Argyle reclamou de forma impetuosa quando seu time sofreu o gol de empate do Blackburn Rovers, no sábado passado, em confronto válido pela nona rodada da segunda divisão da Inglaterra.

Rooney foi expulso do banco de reservas do time da casa após os xingamentos à arbitragem e não viu a equipe do condado de Devon marcar o gol da vitória por 2 a 1 aos 52 minutos do segundo tempo.