Camilo Cándido ganhou a titularidade desde que chegou ao Bahia. Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

Em fase turbulenta no Campeonato Brasileiro, o Bahia persegue uma virada de chave para sair da parte de baixo da tabela e evitar um possível rebaixamento. O tricolor deposita as esperanças em Rogério Ceni, escolhido para substituir Renato Paiva no comando da equipe. Mas, o lateral Camilo Cándido prega pés no chão para quem espera mudanças imediatas.



Entrevistado nesta quinta-feira (21), no CT Evaristo de Macedo, o lateral esquerdo projetou que levará um certo tempo até que os jogadores assimilem as ideias do novo comandante.

"Obviamente que a troca de um treinador é sempre por algum motivo. A gente trabalha com a filosofia que nos passa o treinador. Acredito que não vai mudar muito. Só a longo prazo. Agora temos que tentar trabalhar no dia a dia para ganhar pontos nos fins de semana e ficar mais tranquilos", iniciou o uruguaio.

Desde que chegou ao Bahia, Rogério Ceni comandou a equipe em dois jogos. Venceu o Coritiba por 4x2 na estreia, e perdeu por 2x1 para o Santos, na Fonte Nova. Agora o treinador terá um período maior para trabalhar com os atletas antes do duelo contra o Flamengo, no dia 30 de setembro, no Maracanã.

"Não sei se é muito tempo ou pouco tempo. O que sei é que estamos trabalhando com Rogério dia a dia, minuto a minuto, para tentar melhorar. Tentar agarrar as ideias de Rogério para nos sentirmos mais confortáveis dentro de campo. Estamos fazendo isso muito bem. Hoje treinamos bem. E temos que seguir trabalhando para fazer o Bahia crescer", completou.

Apesar da derrota de virada para o Santos, Cándido teve motivos para comemorar contra o alvinegro. Ele marcou um golaço e abriu o placar para o Bahia. Apesar de ter chegado ao clube durante a janela de transferências do segundo semestre, em julho, ele conta que está completamente adaptado ao tricolor.