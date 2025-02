COMEÇOU COM TUDO

Ademir celebra 100 jogos pelo Bahia com gol em triunfo sobre o América-RN: 'Especial'

Atacante é destaque do tricolor neste início de temporada

Gabriel Rodrigues

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 21:23

Ademir comemora o primeiro gol pelo Bahia em 2025 Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

No dia em que completou 100 jogos pelo Bahia, o atacante Ademir mostrou que está vivendo uma temporada diferente. O jogador iniciou 2025 com tudo e lidera em participações em gols do Esquadrão. >

Com o tento marcado na goleada por 5x1 sobre o América-RN, na noite desta quarta-feira (12), Ademir chegou a seis participações em gols. São cinco assistências e um tento. Ele está empatado com Lucho Rodríguez e Erick Pulga, companheiros de ataque. Depois do jogo na Fonte Nova, ele comemorou a fase. >

"Muito feliz, glória à Deus por tudo. Poder fazer o primeiro gol na temporada no centésimo jogo, no domingo é meu aniversário e na terça temos o jogo da Libertadores depois de tantos anos. É uma semana que vai ficar marcada na minha memória. Estamos crescendo [...] todo mundo está sendo a oportunidade, é evoluir para conquistar coisas grandes na temporada", pontuou.>

Antes de enfrentar o The Strongest, na próxima terça-feira (18), em La Paz, na Bolívia, pela estreia na Libertadores, o Bahia tem o Barcelona de Ilhéus pela frente. >