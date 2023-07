Ademir comemora assistência e titularidade no Bahia: ‘Especial’

Apesar do empate por 1x1 com o Grêmio nos últimos minutos do primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, um jogador do Bahia teve motivos para comemorar. Recuperado de lesão, o atacante Ademir foi titular e deu a assistência para o gol de Everaldo.



"Foi um momento especial pra mim jogar desde o início e ajudar com uma assistência. Eu estava na expectativa pra voltar, e o pessoal aqui do Bahia fez um trabalho forte pra eu poder estar disponível o mais rápido possível, principalmente visando esse jogo da Copa do Brasil", explicou o camisa 7.