Ademir comemora estreia de Ceni no Bahia: 'Não podia ser melhor'

Ademir no jogo do Bahia contra o Coritiba. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Dois gols em dois jogos seguidos. Depois de balançar as redes no empate em 1x1 com o Vasco, na Arena Fonte Nova, o atacante Ademir voltou a marcar pelo Bahia no triunfo por 4x2 sobre o Coritiba, na noite de quinta-feira (14), no estádio Couto Pereira. A sequência foi comemorada pelo jogador, assim como o resultado positivo, pela 23ª rodada da Série A.

"Foi mesmo um triunfo maiúsculo sobre uma equipe que precisava vencer a qualquer custo, o que valoriza ainda mais o resultado que conseguimos construir. Estou feliz com o meu momento pessoal também, agora é seguir evoluindo", disse.

Ademir também destacou o início positivo da era Rogério Ceni no Esquadrão. Ao vencer o Coritiba fora de casa, o tricolor deu fim há o jejum como visitante no Brasileirão. O time não ganhava como visitante na competição desde o início de maio, no 1x0 sobre o Vasco, em São Januário, pela 3ª rodada.

"Acho que para o professor Rogério não podia ter uma estreia melhor, né?! Um resultado elástico, a quebra de um tabu, três pontos... A gente quer que, daqui pra frente, seja sempre assim, mas temos a consciência de que é o começo de um novo trabalho e que há muito a assimilar das ideias do nosso novo comandante", ressaltou Ademir.

O atacante também aproveitou para projetar a próxima partida. O Bahia fará mais um confronto direto contra a zona de rebaixamento, quando enfrentará o Santos. O duelo será na segunda-feira (18), às 20h, na Arena Fonte Nova. Quatro pontos separam o Esquadrão do Peixe, o primeiro time dentro do Z4. Ademir pede casa cheia para apoiar o tricolor.