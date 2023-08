O triunfo sobre o Red Bull Bragantino por 4x0 na abertura do segundo turno do Brasileirão deu confiança ao time do Bahia na busca por uma reação na competição. Pelo menos é o que garante o atacante Ademir.



Autor de uma assistência no duelo, ele comemorou a vitória e valorizou a atuação do Esquadrão diante da torcida.



“Graças a Deus conquistamos um grande triunfo em casa na abertura desse returno. O placar foi espetacular, compatível com o que, de fato, produzimos, mas o ponto alto, na minha opinião, foi a sintonia “time-torcida” que tivemos durante todo o jogo. Jogamos juntos e vencemos um grande adversário, que está na zona de classificação para a Libertadores, e isso precisa ser valorizado", iniciou ele.