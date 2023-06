O advogado de um dos torcedores do Valencia acusados de racismo contra Vinicius Junior usou um argumento que beira o esdrúxulo para tentar defender seu cliente. Manuel Izquierdo afirmou que o homem - que está sendo investigado na Espanha e foi punido pelo clube - estava 'coçando as axilas'.

Durante o jogo do Real Madrid contra o Valencia, Vini Jr identificou torcedores cometendo atos racistas nas arquibancadas do estádio Mestalla. Vídeos mostram algumas pessoas gritando "mono" (macaco, em espanhol) na direção do campo, além de fazerem gestos imitando o animal. O caso aconteceu em maio, em partida pelo Campeonato Espanhol.