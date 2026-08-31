CLÁSSICO EM JULGAMENTO

Advogado do Atlético-MG acusa Kaio Jorge de 'tentativa de homicídio' em julgamento no STJD

Atacante do Cruzeiro foi punido com um jogo, mas teve a pena convertida em advertência e está liberado para o duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil

Pedro Carreiro

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 18:38

Ruan Tressoldi caiu de cabeça Crédito: Reprodução

O atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, está liberado para enfrentar o Atlético-MG no segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Julgado nesta segunda-feira (31) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por uma entrada em Ruan Tressoldi no clássico de ida, o jogador recebeu um jogo de suspensão, mas teve a pena convertida em advertência.

Durante o julgamento, o advogado do Atlético-MG, Rafael Libertuci, fez duras críticas à conduta de Kaio Jorge e contestou a interpretação de que o lance teria sido apenas uma “cama de gato”. O representante do clube afirmou que o atacante atingiu Ruan de forma intencional e classificou o episódio como uma “tentativa de homicídio”.

“Precisamos falar sobre a diferença entre os lances mostrados pelo Cruzeiro. O que o Kaio Jorge fez não foi uma cama de gato, foi uma agressão deliberada. Ele olha o jogador e dá uma ombrada nele. Não é uma cama de gato, é uma tentativa de homicídio. É uma bizarrice sem precedentes”, declarou Libertuci.

Clássico mineiro pela Copa do Brasil terminou empatado 1 de 12

O advogado também defendeu uma punição mais severa ao atacante e citou outros episódios envolvendo Kaio Jorge em confrontos recentes entre os rivais.

“É um caso muito grave. Poderíamos estar falando no banimento do Kaio Jorge, porque o Ruan Tressoldi poderia ter morrido. A gente não iria estar falando se iria pegar um ou dois jogos. Se ele continuaria a jogar ou não”, afirmou.

Em outro momento da sessão, Libertuci voltou a criticar o comportamento do jogador e disse que os episódios envolvendo Kaio Jorge nos clássicos têm se repetido.

“Chega, ninguém aguenta mais todo clássico esse sujeito vir fazer isso. Como ele não é assim? Ele pegou na mão machucada do nosso atleta, no jogo passado. A gente denunciou isso também. Como ele fez o gesto do roubo, ele fez uma transação”, disse.

A manifestação do advogado do Atlético-MG chegou a ser interrompida pelo defensor do Cruzeiro, Michel Assef, que questionou os argumentos apresentados durante a sessão. No fim, a maioria dos auditores aplicou um jogo de suspensão ao atacante, mas converteu a pena em advertência. Apenas o auditor Gustavo Lisboa votou por três partidas de gancho.

Com a decisão, Kaio Jorge está à disposição do Cruzeiro para o jogo de volta contra o Atlético-MG, nesta terça-feira (1º), na Arena MRV. As equipes empataram por 1x1 no primeiro confronto e, por isso, quem vencer avança às semifinais da Copa do Brasil. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Cruzeiro e Atlético-MG ainda foram multados em R$ 8 mil cada pelo atraso no reinício da partida de ida.

Como aconteceu o lance entre Kaio Jorge e Ruan Tressoldi

A jogada que levou Kaio Jorge ao STJD aconteceu logo no primeiro minuto do clássico disputado no Mineirão. Ruan Tressoldi subiu para disputar uma bola pelo alto, mas acabou deslocado pelo atacante do Cruzeiro durante a disputa. Sem conseguir evitar a queda, o zagueiro do Atlético-MG atingiu o gramado com a região do pescoço.

O árbitro marcou falta no lance, mas não mostrou cartão a Kaio Jorge. Ruan recebeu atendimento médico e permaneceu em campo inicialmente. Aos 18 minutos do primeiro tempo, porém, foi substituído após nova avaliação da equipe médica do Atlético-MG.