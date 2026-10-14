CASO MARADONA

Advogado do filho de Maradona pede até 16 anos de prisão para médicos acusados pela morte do craque

Pedido feito pela defesa de Diego Fernando, filho mais novo do ex-jogador, supera o da promotoria; julgamento entra na reta final e terá última sessão em 22 de outubro

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 20:15

Maradona levanta a taça da Copa do Mundo de 1986, vencida pela Argentina Crédito: Foto: Popper Foto/Fifa/Divulgação

A família de Diego Maradona quer punições mais duras do que as pedidas pela promotoria para os profissionais de saúde acusados pela morte do craque. Nesta terça-feira (13), Mario Baudry, advogado de Diego Fernando, filho mais novo do ex-jogador, pediu penas de até 16 anos de prisão para os réus que considera os principais responsáveis.

A solicitação foi feita durante audiência no Tribunal Oral Criminal nº 7 de San Isidro, na Argentina. A pena máxima pedida por Baudry recai sobre o neurocirurgião Leopoldo Luque e a coordenadora médica Nancy Forlini, com 16 anos para cada um. O advogado também pediu 14 anos para a psiquiatra Agustina Cosachov e 12 anos para o psicólogo Carlos Díaz.

Ao justificar os pedidos, Baudry fez duras acusações contra Luque, que era o médico de confiança do ídolo. “Desde o primeiro momento, Luque sabia exatamente o que estava por vir e tentou se eximir de culpa. Ele sabia que Diego morreria com o tratamento que lhe estavam dando”, afirmou.

Maradona x Messi 1 de 33

Promotoria pede penas menores

O pedido do advogado da família vai além do da acusação oficial. A promotoria defende penas de quatro a 12 anos de prisão para seis réus e a absolvição de um deles. O julgamento já está na fase final. A última etapa está marcada para 22 de outubro, quando será a vez das defesas se manifestarem. A sentença será divulgada depois disso.

Quem são os acusados

Sete profissionais contratados para cuidar de Maradona respondem pela morte do ex-jogador:

Leopoldo Luque, neurocirurgião

Nancy Forlini, coordenadora médica

Agustina Cosachov, psiquiatra

Carlos Díaz, psicólogo

Mariano Perroni, coordenador de enfermagem

Pedro Pablo Di Spagna, médico

Ricardo Almiro, enfermeiro

O caso é tratado como homicídio sem intenção de matar. De acordo com a Promotoria-Geral de San Isidro, Maradona deu sinais de que passou por um período de agonia e não teria recebido monitoramento nas horas anteriores à morte. Se condenados, os réus podem receber penas de 8 a 25 anos de prisão.

Maradona morreu aos 60 anos, em 2020, enquanto se recuperava de uma cirurgia no cérebro para retirar um coágulo. Os exames apontaram um infarto como causa da morte.

Primeiro julgamento foi anulado

Este é o segundo julgamento do caso. O primeiro foi anulado em maio de 2025, depois que as partes questionaram a participação da juíza Julieta Makintach em um documentário sobre a morte do craque.

