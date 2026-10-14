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Advogado do filho de Maradona pede até 16 anos de prisão para médicos acusados pela morte do craque

Pedido feito pela defesa de Diego Fernando, filho mais novo do ex-jogador, supera o da promotoria; julgamento entra na reta final e terá última sessão em 22 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 20:15

Maradona levanta a taça da Copa do Mundo de 1986, vencida pela Argentina
Maradona levanta a taça da Copa do Mundo de 1986, vencida pela Argentina Crédito: Foto: Popper Foto/Fifa/Divulgação

A família de Diego Maradona quer punições mais duras do que as pedidas pela promotoria para os profissionais de saúde acusados pela morte do craque. Nesta terça-feira (13), Mario Baudry, advogado de Diego Fernando, filho mais novo do ex-jogador, pediu penas de até 16 anos de prisão para os réus que considera os principais responsáveis.

A solicitação foi feita durante audiência no Tribunal Oral Criminal nº 7 de San Isidro, na Argentina. A pena máxima pedida por Baudry recai sobre o neurocirurgião Leopoldo Luque e a coordenadora médica Nancy Forlini, com 16 anos para cada um. O advogado também pediu 14 anos para a psiquiatra Agustina Cosachov e 12 anos para o psicólogo Carlos Díaz.

Ao justificar os pedidos, Baudry fez duras acusações contra Luque, que era o médico de confiança do ídolo. “Desde o primeiro momento, Luque sabia exatamente o que estava por vir e tentou se eximir de culpa. Ele sabia que Diego morreria com o tratamento que lhe estavam dando”, afirmou.

Maradona x Messi

Maradona x Messi por Imagem gerada por IA
Maradona by Kusturica (2008) | O documentário apresenta um retrato intenso e pessoal de Diego Maradona, abordando genialidade, polêmicas e contradições do ídolo argentino. por Reprodução
Maradona no México (2019) | A série acompanha a passagem de Diego Maradona como treinador do Dorados, misturando futebol, caos e carisma. por Reprodução
Maradona foi campeão da Copa do Mundo de 1986 com a Argentina por Reprodução/Gimnasia y Esgrima
Maradona com o troféu Bola de Ouro, conquistado na Copa de 1986 por Presse Sports/Divulgação
Diego Armando Maradona festeja um gol do Dorados, time de segunda divisão do futebol mexicano, onde é o treinador. A partida aconteceu no estádio Banorte em Culiacán, estado de Sinaloa, contra o Atlético San Luis. por RASHIDE FRIAS / AFP
O jogador argentino Diego Maradona visita a cidade Indiana de Kolkata. por AFP
Retrato do jogador argentino Diego Maradona em exibição na exposição "Como deuses", no Museu do Artista Russo durante a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, em Saint Petersburgo. por OLGA MALTSEVA /AFP
O astro do futebol Diego Maradona chega ao aeroporto de Brest, na Bielorrússia onde será o Presidente do Conselho do time Dinamo Brest . por SERGEI GAPON/AFP
Estrela de futebol Diego Maradona chega ao estádio do Dínamo em Brest, na Bielorússia, onde será presidente do conselho do time. por SERGEI GAPON/AFP
Diego Maradona durante seu primeiro dia como treinador do clube de futebol mexicano Dorados, no estádio do Banorte em Culiacán, no estado de Sinaloa, no México por PEDRO PARDO / AFP
Maradona com a camisa do Brasil por Ilustração: Marco Aurélio Valentim
Maradona também foi técnico da Seleção da Argentina entre 2008 e 2010. Aqui, aparece ao lado de Lionel Messi, em 2010 por Foto: Juan Mabromata/AFP
Maradona também passou pelo Sevilla, entre 1992 e 1993 por Foto: Chris Cole/Allsport/Fifa
Depois do Barcelona, Maradona atuou pelo Napoli entre 1984 e 1991 por Foto: Bob Thomas/Getty Images/Fifa
O jogo foi vencido pela Argentina por 1x0. Após o fim da partida, Maradona vestiu a camisa do Brasil por Foto: Getty Images/Fifa/Divulgação
Maradona durante a Copa do Mundo de 1990, no jogo das oitavas entre Argentina e Brasil por Foto: Getty Images/Fifa/Divulgação
Maradona levanta a taça da Copa do Mundo de 1986, vencida pela Argentina por Foto: Popper Foto/Fifa/Divulgação
Maradona na pré-temporada do Barcelona, em 28 de julho de 1982 por Foto: Bob Thomas/Getty Images/Fifa
Maradona com a camisa do Argentinos Juniors, time pelo qual começou carreira e jogou até 1981 por Foto: Allsport UK/Allsport/Fifa
Messi por Imagem gerada por IA
Gol de Messi por Reprodução
Gol de Messi por Reprodução
Gol de Messi por Reprodução
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Maradona x Messi por Imagem gerada por IA

Promotoria pede penas menores

O pedido do advogado da família vai além do da acusação oficial. A promotoria defende penas de quatro a 12 anos de prisão para seis réus e a absolvição de um deles. O julgamento já está na fase final. A última etapa está marcada para 22 de outubro, quando será a vez das defesas se manifestarem. A sentença será divulgada depois disso.

Quem são os acusados

Sete profissionais contratados para cuidar de Maradona respondem pela morte do ex-jogador:

  • Leopoldo Luque, neurocirurgião
  • Nancy Forlini, coordenadora médica
  • Agustina Cosachov, psiquiatra
  • Carlos Díaz, psicólogo
  • Mariano Perroni, coordenador de enfermagem
  • Pedro Pablo Di Spagna, médico
  • Ricardo Almiro, enfermeiro

O caso é tratado como homicídio sem intenção de matar. De acordo com a Promotoria-Geral de San Isidro, Maradona deu sinais de que passou por um período de agonia e não teria recebido monitoramento nas horas anteriores à morte. Se condenados, os réus podem receber penas de 8 a 25 anos de prisão.

Maradona morreu aos 60 anos, em 2020, enquanto se recuperava de uma cirurgia no cérebro para retirar um coágulo. Os exames apontaram um infarto como causa da morte.

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Primeiro julgamento foi anulado

Este é o segundo julgamento do caso. O primeiro foi anulado em maio de 2025, depois que as partes questionaram a participação da juíza Julieta Makintach em um documentário sobre a morte do craque.

Segundo o tribunal, Makintach participou das gravações enquanto ainda integrava o colegiado responsável pelo julgamento. A promotoria afirmou que ela permitiu a entrada de câmeras nos locais das audiências, embora fosse proibido filmar dentro do tribunal. A juíza responde a outras acusações, e dois magistrados que também atuavam no caso renunciaram.

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