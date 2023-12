Afastado, Gilberto negocia rescisão de contrato com Cruzeiro

Afastado do elenco do Cruzeiro desde outubro, o atacante Gilberto negocia a rescisão contratual com o clube mineiro. O vínculo vai até o fim de 2024.



De acordo com o site GE, o jogador está fora dos planos da Raposa e a tendência é por um acerto amigável para o rompimento do contrato.



Aos 34 anos, Gilberto foi contratado como grande aposta do Cruzeiro, mas não engrenou. Ele disputou 32 jogos, marcou seis gols e deu uma assistência. Sem espaço, acabou afastado antes do fim do Brasileirão.